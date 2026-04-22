Cao Bằng muốn xây sân bay quy mô lớn

UBND tỉnh Cao Bằng đề xuất thay đổi quy mô sân bay từ cấp 4C lên 4E để đón các máy bay lớn như Airbus 350, Boeing 787, phát triển các đường bay dài.

Tỉnh Cao Bằng vừa đề nghị Bộ Xây dựng khảo sát, đánh giá tổng thể để đề xuất vị trí quy hoạch cảng hàng không Cao Bằng.

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cảng hàng không Cao Bằng được định hướng quy mô cấp 4C, xây dựng sau năm 2030.

Sân bay cấp 4C (theo tiêu chuẩn của ICAO) có thể tiếp nhận các máy bay tầm trung như Airbus A320/A321, Boeing 737. Đường băng dài từ 1.800 m đến dưới 2.400 m, phục vụ chủ yếu chuyến bay nội địa và một số chuyến bay quốc tế tầm ngắn.

Tuy nhiên, theo định hướng phát triển không gian, nhu cầu vận tải, UBND tỉnh Cao Bằng cho rằng quy mô cấp 4C chưa đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn và chưa phát huy đủ vai trò của đầu mối hạ tầng hàng không tại khu vực biên giới có vị trí chiến lược.

Thác Bản Giốc ở tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Lâm Lê

Theo lãnh đạo tỉnh, sân bay Cao Bằng sẽ kết nối trực tiếp với hai trục cao tốc qua tỉnh này. Quy mô cấp 4E sẽ bảo đảm tương thích với tiêu chuẩn của các tuyến giao thông trục chính, nâng năng lực kết nối liên vùng, liên vận quốc tế.

Sân bay cấp 4E cho phép tiếp nhận các loại tàu bay thân rộng, hiện đại như Boeing 777, Boeing 787, Airbus A350 và Airbus A330, chiều dài đường cất hạ cánh thường trên 3.000 m. Sân bay có thể khai thác các đường bay dài, đặc biệt là đường bay quốc tế và vận tải hàng hóa khối lượng lớn, giá trị cao.

Phương án đầu tư theo tiêu chuẩn 4E ngay từ đầu cũng giúp tối ưu hóa vòng đời dự án, giảm chi phí nâng cấp về sau; đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng, đặc biệt trong bối cảnh phát triển logistics xuyên biên giới và nhu cầu vận tải hàng không tại khu vực đang gia tăng nhanh.

Trong khi đó, nếu đầu tư sân bay quy mô cấp 4C, dư địa mở rộng khai thác trong tương lai sẽ bị hạn chế, dễ phát sinh nhu cầu nâng cấp với chi phí lớn.

Qua nghiên cứu sơ bộ của địa phương, các khu vực dự kiến quy hoạch cảng hàng không Cao Bằng có quỹ đất và điều kiện địa hình cho phép bố trí đường cất hạ cánh dài 3.000-3.500 m, đáp ứng tiêu chuẩn cấp 4E mà không làm gia tăng đáng kể chi phí giải phóng mặt bằng so với phương án 4C.

Theo quy hoạch cảng hàng không toàn quốc, đến năm 2030 cả nước có 30 cảng hàng không bao gồm 14 cảng quốc tế là Vân Đồn, Cát Bi, Nội Bài, Thọ Xuân, Vinh, Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Cam Ranh, Liên Khương, Long Thành, Tân Sơn Nhất, Cần Thơ và Phú Quốc; 16 cảng quốc nội là Lai Châu, Điện Biên, Sa Pa, Nà Sản, Đồng Hới, Quảng Trị, Phù Cát, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Phan Thiết, Rạch Giá, Cà Mau, Côn Đảo, Thành Sơn và Biên Hòa.

Tầm nhìn đến năm 2050 cả nước có 33 cảng hàng không, bao gồm 14 cảng quốc tế đã có, trong đó sân bay quốc tế Hải Phòng thay thế Cát Bi; 19 cảng quốc nội, có thêm sân bay Cao Bằng, Cát Bi, Nam Hà Nội.

Năm 2025, Chính phủ đã điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc để bổ sung Cảng hàng không Gia Bình (Bắc Ninh) vào quy hoạch.

Anh Duy