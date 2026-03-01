Sau khi trúng đòn tập kích từ Mỹ - Israel, trường nữ sinh ở Hormozgan, Iran, chỉ còn lại đống đổ nát với số thương vong không ngừng tăng.

Cuộc không kích do Mỹ - Israel thực hiện sáng 28/2 nhắm vào loạt khu vực ở Iran đã đánh trúng trường nữ sinh Shajareh Tayyebeh ở huyện Minab, tỉnh Hormozgan. Chính quyền Minab cho biết vụ tấn công khiến ít nhất 85 học sinh thiệt mạng và 60 em bị thương. Chiến dịch tìm kiếm những nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát đang diễn ra và con số thương vong có thể thay đổi.

Hình ảnh được truyền thông Iran công bố cho thấy ngôi trường hai tầng gần như bị phá hủy hoàn toàn, khói đen vẫn bốc lên từ trong lớp học. Các phụ huynh và người dân địa phương tập trung xung quanh, gào khóc tìm kiếm nạn nhân.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết vụ tấn công xảy ra giữa ban ngày, trong lúc trường Shajareh Tayyebeh đầy ắp học sinh. Ông mô tả đây là "tội ác chống lại người dân Iran" và quốc gia này chắc chắn sẽ đáp trả.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cũng gọi hành động của Mỹ và Israel là "hung hăng và phi lý", khẳng định rằng việc nhắm mục tiêu vào các thành phố của Iran, trong đó có trường Shajareh Tayyebeh, cấu thành "tội ác trắng trợn". Ông Baghaei nhấn mạnh cần có sự phản ứng quốc tế và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cần hành động ngay lập tức theo trách nhiệm của mình.

Cảnh tan hoang ở trường nữ sinh Iran trúng tên lửa Cảnh tan hoang sau đòn tập kích vào trường nữ sinh Shajareh Tayyebeh ở huyện Minab, tỉnh Hormozgan, Iran, ngày 28/2. Video: X/@s_m_marandi

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết vụ tấn công ngôi trường là "thảm kịch đau lòng", đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân và người dân Minab.

Theo ông Pezeshkian, việc tấn công vào các cơ sở dân sự là hành động vô nhân đạo. Ông cũng kêu gọi hỗ trợ y tế toàn diện, ngay lập tức cho những người bị thương và hỗ trợ nhân đạo lâu dài cho những người bị ảnh hưởng.

Mohammed Vall, phóng viên đài Al Jazeera thường trú ở Tehran, cho biết vụ tập kích làm dấy lên hoài nghi về tuyên bố của Mỹ và Israel rằng họ "chỉ đang nhắm vào mục tiêu quân sự".

"Tổng thống Donald Trump cam kết sẽ giúp đỡ người dân Iran, nhưng giờ chúng tôi chỉ thấy thương vong dân thường", Vall nói.

Đại tá Tim Hawkins, phát ngôn viên Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ, cho hay đã nhận được thông tin về thương vong dân thường tại trường Shajareh Tayyebeh và đang xem xét một cách nghiêm túc.

"Bảo vệ dân thường là điều tối quan trọng và chúng tôi tiếp tục có các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu gây tổn hại không đáng có tới họ", ông nói. Tuy nhiên, Hawkins không giải thích lý do tên lửa có thể bắn trúng trường học ở Iran.

Quân đội Mỹ và Israel sáng 28/2 phát động chiến dịch tập kích Iran, nhắm mục tiêu vào các cơ sở quốc phòng và tình báo, cũng như hàng loạt quan chức cấp cao và tướng lĩnh.

Iran sau đó nhanh chóng tuyên bố mở chiến dịch đáp trả nhằm vào lãnh thổ Israel, cũng như hàng loạt căn cứ Mỹ tại các nước Trung Đông, gây thiệt hại cho đối phương. Trong phát biểu về chiến dịch, Tổng thống Donald Trump cảnh báo rằng quân đội Mỹ có thể hứng chịu nhiều thương vong trong xung đột lần này.

Quan chức, lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế đang theo dõi sát tình hình ở Trung Đông, kêu gọi các bên liên quan giảm leo thang căng thẳng, nối lại đàm phán và tránh thương vong cho dân thường.

Ngọc Ánh (Theo Al Jazeera, WANA, Reuters)