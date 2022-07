Cảnh sát Nhật không tuân thủ quy trình bảo vệ ông Abe

Nhóm cảnh sát bảo vệ ông Abe đã không tuân thủ quy trình bảo vệ yếu nhân và không có động thái che chắn khi cựu thủ tướng bị bắn.

Giới chức thực thi pháp luật Nhật hôm nay nói với đài NHK rằng theo quy trình bảo vệ đã được huấn luyện, trong tình huống có nổ súng, cảnh sát đáng lẽ phải đẩy cựu thủ tướng Shinzo Abe nằm xuống đất sau phát đạn đầu tiên, vây quanh ông và đưa ông đến một chiếc xe hoặc địa điểm an toàn.

Cựu thủ tướng Nhật bị ám sát hôm 8/7 khi đang phát biểu tại thành phố Nara, miền tây Nhật Bản. Nghi phạm Tetsuya Yamagami, 41 tuổi, đã tiếp cận ông từ phía sau và bắn hai phát đạn từ khoảng cách 5 mét.

Theo giới chức, viên đạn thứ hai cách viên đạn thứ nhất gần ba giây, nhưng các cận vệ đứng xung quanh ông Abe hầu như không có phản ứng che chắn nào cho cựu thủ tướng. Yamagami chỉ bị các cận vệ khống chế sau khi bắn viên đạn thứ hai, khiến ông Abe trọng thương và tử vong tại bệnh viện.

Hai cận vệ của cựu thủ tướng Nhật Shizo Abe túm chặt tay chân nghi phạm Tetsuya Yamagami tại thành phố Nara ngày 8/7. Ảnh: AFP.

Yamagami khai nhận gây án vì "có ác cảm với một tổ chức" mà ông ta tin rằng ông Abe có liên quan. Cảnh sát cũng cho hay nghi phạm tuyên bố nhắm mục tiêu vào ông Abe "không phải vì yếu tố chính trị".

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản đang xem xét mọi lỗ hổng trong công tác an ninh sau vụ ám sát này.

Lãnh đạo sở cảnh sát tỉnh Nara ngày 9/7 thừa nhận những "sơ sót không thể chối cãi" trong công tác bảo vệ và các biện pháp đảm bảo an toàn cho cựu thủ tướng Abe. Chịu trách nhiệm chính trong đảm bảo an toàn cho ông Abe là các sĩ quan Cảnh sát An ninh (SP), đơn vị bảo vệ yếu nhân trực thuộc Sở cảnh sát đô thị Tokyo, cùng lực lượng cảnh sát địa phương tại thành phố Nara.

Đài NHK của Nhật dẫn các nguồn tin cho hay đội sĩ quan làm nhiệm vụ trên đường phố trước nhà ga ở Nara hôm đó đã không nhận ra những hành vi đáng ngờ của nghi phạm trong đám đông, cho đến khi tiếng súng đầu tiên vang lên.

Danh tính nghi phạm bắn cựu thủ tướng Abe Giây phút nghi phạm tiếp cận và nổ súng về phía ông Abe ngày 8/7. Video: Twitter/DKUTON.

Tang lễ ông Abe sẽ bắt đầu lúc 18h hôm nay (16h giờ Hà Nội) tại điện Koshou trong chùa Zojoji, quận Minato, thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Tang lễ bắt đầu bằng lễ viếng và các nghi thức thờ cúng xuyên đêm, do phu nhân Akie Abe chủ tang. Buổi lễ được tổ chức như một nghi lễ gia đình, sẽ chỉ có sự tham gia của gia quyến và những người thân thích.

Giới chức thủ đô Tokyo và thành phố Shimonoseki, tỉnh Yamaguchi, quê nhà của ông Abe, ngày 12/7 cũng sẽ bố trí các khu vực để người dân có thể dâng hương, chia buồn. Hai thành phố dự kiến tổ chức một lễ tiễn biệt ông Abe một ngày sau đó.

Huyền Lê (Theo NHK)