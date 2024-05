Cảnh sát New York dẹp biểu tình trong Đại học Columbia

Cảnh sát chống bạo động New York tiến vào Đại học Columbia, bắt một số người đang chiếm một tòa nhà và dẹp cuộc biểu tình trong khuôn viên trường.

"Sau khi biết tin hội trường Hamilton bị chiếm, phá hoại và chặn cửa, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác là liên hệ với sở cảnh sát New York để đối phó với hành động của người biểu tình", Đại học Columbia ngày 30/4 cho biết.

Hàng trăm cảnh sát New York cùng ngày tới Đại học Columbia để chấm dứt cuộc biểu tình trong khuôn viên trường. Họ giải tán khu lều trại của người biểu tình, dùng xe chuyên dụng bắc thang và vào hội trường Hamilton qua lối cửa sổ tầng hai.

Cảnh sát bắt nhiều người biểu tình ở khu lều trại và sinh viên bên trong hội trường Hamilton, áp tải họ ra xe tuần tra và xe buýt được điều tới khu vực để hỗ trợ chuyển những người bị bắt ra khỏi Đại học Columbia.

Cảnh sát Mỹ bắt một người biểu tình trong khuôn viên Đại học Columbia, New York, hôm 30/4. Ảnh: Reuters

Trước đó, hàng chục sinh viên biểu tình đập vỡ cửa sổ, xông vào hội trường Hamilton và giăng biểu ngữ đổi tên nơi đây thành "Hội trường Hind". Hind là tên một em nhỏ người Palestine 6 tuổi thiệt mạng trong chiến dịch quân sự của Israel ở Dải Gaza.

Chủ tịch Đại học Columbia Minouche Shafik cho biết vụ chiếm hội trường Hamilton "do những người không liên quan đến trường chỉ đạo", đề nghị cảnh sát New York can thiệp và duy trì lực lượng trong khuôn viên trường ít nhất tới ngày 17/5 để đảm bảo sinh viên không dựng lại các khu lều trại biểu tình.

Đại học Columbia trước đó đã dọa đuổi học những sinh viên chiếm tòa nhà của trường để biểu tình phản đối chiến sự ở Dải Gaza. Nhà Trắng lên án hành vi chiếm hội trường Hamilton trong Đại học Columbia, gọi đây là cách tiếp cận sai lầm. "Đó không phải biểu tình ôn hòa", phát ngôn viên Nhà Trắng nói.

Cảnh sát chống bạo động New York ở lối vào Đại học Columbia ngày 30/4. Ảnh: AP

Tại Đại học Bắc Carolina ở bang cùng tên, cảnh sát ngày 30/4 cũng dẹp các khu lều trại và bắt nhiều người biểu tình phản đối chiến sự ở Dải Gaza. Tại Đại học Cal Poly Humboldt ở bang California, cảnh sát bắt gần 30 người biểu tình vì hành vi chiếm các tòa nhà.

Người biểu tình cũng buộc Đại học bang Portland phải đóng cửa khuôn viên do sự cố xảy ra trong thư viện. Truyền thông địa phương cho biết khoảng 50 người biểu tình đã đột nhập vào thư viện trường ngày 29/4.

Đại học Brown ở bang Rhode Island đó đạt được thỏa thuận với sinh viên biểu tình, theo đó họ dỡ khu lều trại của mình để đổi lấy việc trường sẽ tổ chức bỏ phiếu về việc thoái vốn khỏi Israel. Đây được coi là sự nhượng bộ lớn từ một đại học danh tiếng ở Mỹ.

Ngọc Ánh (Theo AFP)