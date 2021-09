Cảnh sát Hậu Giang dẫn đường cho gần 1.000 người về quê

Người dân từ Long An, Tiền Giang chạy xe máy về quê Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, khi tới Hậu Giang được tập hợp thành đoàn, cảnh sát dẫn qua tỉnh này.

Nhiều người về Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau bị chặn lại tại chốt kiểm soát ở cửa ngõ tỉnh Hậu Giang chiều 25/9. Ảnh: Cửu Long

Chiều 25/9, từng nhóm công nhân chạy xe máy từ các tỉnh Long An, Tiền Giang theo quốc lộ 1A qua Vĩnh Long, Cần Thơ. Khi đến chốt kiểm soát tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang thì bị chặn lại. Tại đây, tất cả buộc khai báo y tế, trình giấy xét nghiệm âm tính Covid-19, phân nhóm về quê theo từng tỉnh.

Những người ở Hậu Giang sẽ được đưa đi cách ly tập trung. Còn người ở Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau phải chờ cơ quan chức năng liên lạc với địa phương tìm hướng giải quyết.

"Vợ chồng tôi làm công nhân tại Long An 9 năm qua. Gần 4 tháng nay không có việc làm, tiền dành dụm đã cạn nên tôi đưa vợ con về quê sống", anh Sơn Chanh So, quê huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, nói và cho biết đã chờ tại chốt gần 3 tiếng.

Anh Sơn Chanh So chở vợ con về Sóc Trăng, chiều 25/9. Ảnh: Cửu Long

Bế con nhỏ 5 tháng tuổi, chị Trần Thị Kim cho biết, vợ chồng làm công nhân ở Long An nhưng thất nghiệp nhiều tháng qua nên quyết định về quê ở TP Sóc Trăng. "Qua được nhiều tỉnh thành, nhưng đến Hậu Giang chúng tôi bị chặn lại", chị Kim nói.

Trong lúc chờ đợi, chị Kim cùng hàng trăm người được cán bộ hỗ trợ thức ăn, nước uống. Sau khi các địa phương đồng ý tiếp nhận, cảnh sát giao thông Hậu Giang dẫn từng nhóm 50-70 người chạy khoảng 40 km qua khỏi địa bàn và bàn giao cho tỉnh bạn.

"Phương án này này nhằm đảm bảo an toàn giao thông và phòng chống Covid-19", lãnh đạo Công an huyện Châu Thành nói và cho biết ba ngày qua chốt kiểm soát cửa ngõ Hậu Giang đã đón và "hộ tống" gần 1.000 người dân từ các tỉnh Long An, Tiền Giang về quê Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau tránh dịch.

Người dân ăn cơm ngay trên đường trong lúc chờ đợi qua chốt kiểm soát. Ảnh: Cửu Long

Hiện 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long đã nới lỏng giãn cách xã hội, chuyển từ Chỉ thị 16 sang Chỉ thị 15. Việc đi lại tại các "vùng xanh" ở từng địa phương được thuận tiện. Tuy nhiên, người dân không được tự ý ra khỏi tỉnh, thành đang sống. Các địa phương có kế hoạch đón người về quê theo từng đợt và khuyến cáo bà con không nên tự ý đi về bằng xe máy.

Trước đó, hơn 100 người từ Long An về quê mắc kẹt lại tại chốt thị trấn Tân Thạnh (Long An) và Mỹ An (huyện Tháp Mười, Đồng Tháp). Một ngày sau, cảnh sát giao thông đã dẫn những người này qua khỏi địa bàn, sau khi các địa phương ở Đồng Tháp đồng ý tiếp nhận.

