Cảnh sát Đức bắn bị thương quân nhân vì tưởng là tội phạm

Các sĩ quan cảnh sát Đức nã đạn về phía binh sĩ diễn tập ở thị trấn Erding do hiểu nhầm, khiến một người bị thương.

Quân đội Đức cho biết sự việc xảy ra hôm 22/10 tại thị trấn Erding, bang Bayern, trong cuộc diễn tập đã đăng ký trước của lực lượng quân cảnh.

Trong lúc binh sĩ Đức huấn luyện trên thực địa, dân địa phương đã báo với cảnh sát rằng "có những người đeo bịt mặt, mang súng trường lảng vảng quanh một số nhà kho". Cảnh sát bang Bayern sau đó phát lệnh báo động đối với toàn bộ đơn vị tại khu vực.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ súng ở thị trấn Erding, bang Bayern, Đức ngày 22/10. Ảnh: Ovb Online

Khi cảnh sát triển khai đến hiện trường, lính quân cảnh Đức tưởng đó là một phần nội dung diễn tập và nổ súng về phía họ, sử dụng loại đạn huấn luyện không có đầu đạn. Các sĩ quan cảnh sát tưởng đó là đạn thật và bắn trả, khiến một binh sĩ bị thương ở mặt.

Sau khi sự việc xảy ra, văn phòng báo chí của cảnh sát địa phương thông báo nhân viên cứu hộ đang có mặt tại hiện trường, khu vực đã bị phong tỏa và không có nguy hiểm nào đối với người dân.

Quân đội Đức cho biết đây là một trong những đợt diễn tập lớn và phức tạp nhất trong những năm gần đây của lực lượng quân cảnh. Các quân nhân đã tham gia huấn luyện ứng phó tình trạng khẩn cấp cùng với khoảng 300 sĩ quan cảnh sát, lính cứu hỏa và nhân viên cứu hộ cứu nạn.

Theo truyền thông Đức, cảnh sát đã được thông báo về cuộc diễn tập của quân cảnh. Tuy nhiên, dường như lực lượng an ninh ở thị trấn Erding không biết về hoạt động, chưa rõ lý do dẫn tới tình trạng này.

Nguyễn Tiến (Theo Bild, Tag24, AFP)