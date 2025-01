Cảnh sắc Việt trong MV nhạc phim 'Yêu nhầm bạn thân'

MV "Cô gái Việt Nam" lồng ghép cảnh đẹp ở cầu Vàng (Đà Nẵng), vịnh Hạ Long, Sa Pa, kể chuyện tình đôi nhân vật "Yêu nhầm bạn thân".

Ca khúc do G.A.U sáng tác, được sáu gương mặt trẻ - Hằng Lamoon, Muộii, PiaLinh, Kiều Sax, Mỹ Mỹ và Vũ Thanh Vân - thể hiện. Xen kẽ trong MV là các phân cảnh hẹn hò của Bình An (Kaity Nguyễn) và Bảo Toàn (Trần Ngọc Vàng) - đôi nhân vật chính của tác phẩm do Diệp Thế Vinh đạo diễn. Mở màn với cảnh sắc TP HCM về đêm, video lần lượt giới thiệu bảy địa danh nổi tiếng từ Nam ra Bắc.

Mỗi giọng ca thể hiện một phần nhạc phẩm, với ca từ lấy cảm hứng về các thắng cảnh. Kết hợp tiếng kèn của Kiều Sax, Muộii (tên thật Thanh Thảo, top 5 Vietnam Idol 2023) hát về vẻ đẹp thành phố phương Nam: "Như dòng sông Sài Gòn chạy cùng em vào đời/ Cùng màn đêm thức lấp lánh bên bờ miền ký ức". PiaLinh ca ngợi địa điểm du lịch hút khách của Đà Nẵng: "Mây gió trên đỉnh Bà Nà, em là cầu Vàng trong sương". Cảnh quan Huế được tái hiện qua câu hát "Trong vẻ đẹp trầm mặc của cố đô Huế/ Em là dòng sông Hương, êm đềm trôi lững lờ", với chất giọng của Hằng Lamoon.

Theo kịch bản, Kaity Nguyễn vào vai cô gái đã có bạn trai (Thanh Sơn) nhưng vẫn được bạn thân (Ngọc Vàng) thầm yêu nhiều năm qua. Cô và tri kỷ nhiều lần bỏ lỡ cơ hội bên nhau. Ngoài đóng chính, diễn viên còn làm giám đốc sáng tạo, giúp tác phẩm tiệm cận hơn với khán giả gen Z.

Phân cảnh Bình An (Kaity Nguyễn) và Bảo Toàn (Trần Ngọc Vàng) hẹn hò trong phim. Ảnh: Huyền Đỗ

Trấn Thành làm đồng sản xuất, đầu tư và dựng bản phim sau cùng của Yêu nhầm bạn thân. Ban đầu, anh tham gia dự án vì thích bản gốc của Thái Lan, khuyến khích đơn vị phát hành mua bản quyền làm lại. Bận rộn với Bộ tứ báo thủ, anh đề xuất Diệp Thế Vinh thử sức lần đầu đạo diễn một phim điện ảnh, cùng sự hỗ trợ của Nguyễn Quang Dũng.

Phim làm lại từ tác phẩm Friend Zone - từng gây sốt năm 2019 với doanh thu hơn 210 triệu baht (153 tỷ đồng). Câu chuyện khởi đầu ở thời trung học, khi Palm (Naphat Siangsomboon) và Gink (Baifern Pimchanok) là đôi bạn thân thiết. Palm yêu Gink nhưng không dám bày tỏ do biết cô chỉ xem mình là bạn. Suốt 10 năm, anh có những mối quan hệ khác nhưng vẫn kề cận giúp đỡ cô. Lúc này, Palm thành tiếp viên hàng không điển trai, còn Gink làm việc cùng bạn trai - nhà sản xuất âm nhạc Ted (Jason Young).

Mai Nhật