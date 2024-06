Cánh rừng Net Zero 25 ha tại mũi Cà Mau

Với khả năng hấp thụ carbon gấp 4-10 lần so với rừng trên cạn, cánh rừng Net Zero Vinamilk kỳ vọng trở thành "bể" chứa 17.000-20.000 tấn carbon, tương đương 62.000-73.000 tấn CO2. "Đó là một trong những hành động cụ thể của chúng tôi, nhắm mục tiêu đạt Net Zero vào 2050", đại diện Vinamilk nói thêm.