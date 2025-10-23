Tôi mất sạch 95 triệu vì 'may mắn được chọn mua hàng 0 đồng'

Từ chỗ mua ghế bập bênh cho con sắp sinh qua kênh online, tôi bị 'thao túng', mất số tiền gần 100 triệu đồng.

Do tôi đang mang thai (được 11 tuần), nên vào ngày 21/10 tôi vào một trang fanpage trên Facebook để đặt mua một sản phẩm là ghế nằm bập bênh. Tôi trao đổi bằng tin nhắn với một người - xưng là nhân viên chăm sóc khách hàng.

Trong quá trình trao đổi, người này có nhắc đến "Chương trình kỷ niệm sinh nhật của công ty", trong đó tôi là khách hàng được chọn với "giá ưu đãi 0 đồng" và chỉ cần thanh toán phí vận chuyển lắp đặt là "105.000 đồng".

Do tôi đang có nhu cầu mua sản phẩm, nên hoàn toàn không nghi ngờ sẽ bị lừa đảo, nên tôi đã thực hiện theo hướng dẫn của nhân viên bán hàng trên Facebook. Sau khi xác nhận đã đăng ký thành công, nhân viên chăm sóc khách hàng này giới thiệu tôi đến một người được gọi là "quản lý" để xác nhận lại và cấp phiếu xuất kho.

Tiếp theo đó, tôi được sự hướng dẫn từ người quản lý này, yêu cầu tôi hoàn thành hai lượt tương tác bán hàng, chuyển khoản lần một với số tiền là 300.000 đồng và tôi đã nhận lại được 390.000 đồng, chuyển khoản lần 2 với số tiền là 1.000.000 đồng.

Sau đó, họ kết nối tôi với một người khác, và tôi đã làm theo sự hướng dẫn của người này để hoàn thành việc tạo đơn và được hứa sẽ được nhận lại 1.300.000 đồng.

Sau 5 lần chuyển tiền, tổng số tiền mà tôi bị mất là 95 triệu đồng. Ảnh: TT

Sau hai lần chuyển tiền và được nhận lại một lần tiền, thì họ đưa tôi vào trong một nhóm chat, gồm bốn người (tính cả tôi). Như để tạo niềm tin trong group, người tạo group còn gửi ảnh CCCD của người tạo group.

Do mong muốn nhận lại được số tiền đã chuyển lần hai nên tôi tiếp tục làm theo yêu cầu họ đưa ra, họ bắt tôi lựa chọn một trong ba gói. Tôi chọn gói số một với mệnh giá là 5.000.000 đồng và nhập nội dung chuyển khoản theo yêu cầu của họ.

Tiếp theo, họ yêu cầu chuyển khoản 16.000.000 đồng để rút về số tiền mà tôi chưa nhận được trước đó, lần này tôi nhập sai nội dung chuyển khoản nên họ không hoàn lại số tiền mà tôi đã chuyển trước đó.

Họ tiếp tục dẫn dắt tôi chuyển khoản thêm hai lần nữa lần lượt là 33.500.000 đồng và 55.500.000 đồng để nhận lại toàn bộ số tiền. Với mong muốn nhận lại số tiền nên tôi tiếp tục làm theo yêu cầu của họ.

Nhưng đến lần chuyển 55.500.000 đồng, thì tài khoản của tôi chỉ còn 40.000.000 đồng nên tôi đã xin họ và họ đã đồng ý cho tôi chuyển với số tiền này.

Sau khi họ xác nhận lần chuyển cuối thành công, họ yêu cầu tôi gửi thông tin tài khoản ngân hàng để họ hoàn trả lại toàn bộ số tiền mà tôi đã chuyển khoản trên.

Sau khi tôi gửi thông tin tài khoản cá nhân và tên ngân hàng của tôi cho họ, khi đó, họ nói do số tiền nhận về quá lớn, vượt quá giới hạn thanh toán nhận thưởng trên hệ thống 100.000.000 đồng nên tôi chỉ nhận lại 1% của số tiền 124.150.000 đồng.

Họ lại tiếp tục dẫn dắt và yêu cầu tôi nâng cấp ID VIP trên hệ thống để nhận tất toán toàn bộ số tiền về với mức thanh toán là 60.000.000 đồng. Đến đây, tôi nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nên đã ngưng giao dịch và giữ lại toàn bộ bằng chứng. Lúc này tôi gọi lại cho họ thì không có tín hiệu...

Thực trạng lừa đảo qua mạng hiện này rất tràn lan và phức tạp, tôi vẫn thường xem tivi và đọc báo biết được nên cũng luôn cảnh giác. Tuy nhiên, do trong giao dịch này tôi lại là người chủ động tương tác mua hàng trên Facebook, nên không nghĩ họ lừa. Nhưng thưc tế đây là cái bẫy, lợi dụng sự khao khát nhận quà khuyến mãi, tiền thưởng.... Và tôi là nạn nhân.

Tổng số tiền tôi bị chiếm đoạt trong loạt giao dịch chuyển khoản ngày 21/10 là: 95.500.000 đồng (chín mươi lăm triệu, năm trăm ngàn đồng chẵn), với 05 lần chuyển tiền.

Tiền lương cũng chỉ đủ sinh hoạt hằng ngày trong gia đình, do tôi đang mang thai, nên có nhu cầu mua sắm chuẩn bị cho lúc sinh con và cũng có tiết kiệm được một số tiền chuẩn bị cho ngày sinh nở.

Nhưng vì quá "ham nhận quà tặng, do không nghĩ bị lừa", nên tôi đã bị nhóm lừa đảo này dẫn dắt chuyển nhiều lần tiền, cho đến khi trong tài khoản thực sự không còn tiền thì mới tỉnh hồn và nhận ra thì đã quá muộn...

Tôi thực sự đang rất đau buồn về sự mất mát to lớn số tiền này và bức xúc hơn là bọn lừa đảo ngày càng tinh vi, với nhiều thủ đoạn trên không gian mạng.

TT