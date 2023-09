Cảnh báo việc giả mạo website bán vé concert Westlife

Cục An toàn thông tin đã ngăn chặn trang web giả mạo bán vé đêm nhạc Westlife ​​​​nhằm chiếm đoạt tài sản, cảnh báo mọi người tỉnh táo.

Ngày 29/9, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) thông tin về việc đã xử lý, ngăn chặn website giả mạo bán vé concert The Wild Dreams Tour của Westlife tại TP HCM vào tháng 11.

Cụ thể, trang Ticketb0x.com được xác định giả tên miền của đơn vị phân phối vé. Đối tượng lừa đảo lập tên miền, giao diện khá giống website đã đăng ký hoạt động, thay đổi một ký tự, nếu người dùng không chú ý sẽ rất dễ nhầm lẫn.

Trang ticketb0x.com (phải) bắt chước ticketbox.vn để lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Cục An toàn thông tin

Trước đó, nhiều người "sập bẫy" website giả mạo, bị chiếm đoạt tài sản. Mẫn Hồng, 43 tuổi, sống tại quận 5, TP HCM, cho biết do không mua được vé lúc mở bán, đến trưa 26/9, khi lướt điện thoại, chị thấy địa chỉ Ticketb0x.com rao bán, vội vàng nhắn tin hỏi mua.

Chị quyết định mua hai vé mức 850.000 đồng để dẫn mẹ đi xem cùng, nhanh chóng thanh toán số tiền 1,7 triệu đồng qua số tài khoản được cung cấp. Tuy nhiên, chờ mãi vẫn không được xác nhận đặt vé thành công nên chị chủ động nhắn tin hỏi. Lúc này, chị nhận được câu trả lời "vé đã mua hiện không còn" và được gợi ý mua mức giá cao hơn, chuyển thêm số tiền chênh lệch. Lúc này, chị mới nghi ngờ, đi kiểm tra, hỏi thêm bạn bè thì phát hiện bị lừa.

Khán giả Xuân Giang, 40 tuổi, cũng mang tâm lý nôn nóng không mua được vé, nhanh chóng lên mạng tìm hiểu thị trường chợ đen. Người này sớm nhận ra dấu hiệu lừa đảo nên ngưng giao dịch, sau đó viết bài trên trang cá nhân, các hội nhóm để cảnh báo.

Phía đơn vị bán vé từng đăng bài viết trên fanpage về tình trạng giả mạo, đính kèm đường link mua chính xác. Đơn vị này cho biết sẽ không chịu trách nhiệm đối với các giao dịch bên ngoài hệ thống chính.

Trước sự việc, Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dùng cẩn trọng khi giao dịch mua bán trên mạng xã hội, không mua vé trên các website, fanpage, nhóm hoặc cá nhân không rõ nguồn gốc, tỉnh táo trước các website giả với tên miền lạ, sử dụng đuôi như .cc, .xyz, .tk, .tv.

Ban tổ chức mở bán vé concert Westlife lúc 9h sáng 26/9, thông báo "cháy vé" sau bốn tiếng. Theo thông tin trước đó, 15.000 vé được phát ra, tương ứng sức chứa của Sân vận động Thống Nhất. Mỗi người dùng được mua tối đa sáu vé một lúc ở tất cả hạng, giao dịch trong 10 phút. Người mua sau khi thanh toán thành công sẽ nhận thông báo qua email đăng ký, kèm mã QR thay cho vé cứng. Ban tổ chức khuyến cáo không công khai mã này vì dễ bị lợi dụng, chiếm đoạt.

Concert của Westlife khởi động từ năm 2020, phải hoãn hai năm nay vì dịch bệnh, một số thành viên gặp vấn đề sức khỏe. Nhóm đã diễn hơn 60 buổi ở châu Á, châu Âu. Trong số đó, buổi diễn ở Dublin (Ireland) - quê nhà của nhóm vào ngày 8-9/7 hút hơn 87.000 khán giả. Concert ở London (Anh) ngày 2/8 cũng có 70.000 người tham gia. Theo ban tổ chức, show ngày 22/11 sẽ mang tinh thần gợi nhắc thanh xuân. Nhóm dự kiến thể hiện các bản hit gắn liền sự nghiệp.

MV "Uptown Girl" của Westlife MV "Uptown Girl" của Westlife ra mắt năm 2001. Video: YouTube Westlife

Westlife là một trong những nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất thế giới thập niên 1990 - 2000, gồm năm thành viên: Brian McFadden, Mark Feehily, Kian Egan, Nicky Byrne và Shane Filan. Năm 2004, Bryan McFadden tách nhóm.

Tên tuổi Westlife gắn với những ca khúc nằm lòng của thế hệ 8x, 9x đời đầu như My Love, You Raise Me Up, Seasons in the Sun. Nhóm bán được hơn 50 triệu album tại hơn 40 nước, trong đó khoảng 12 triệu album tiêu thụ tại Anh, với 14 đĩa đơn đứng đầu các bảng xếp hạng nước này. Những năm gần đây, sau nhiều biến cố trong cuộc sống, bốn thành viên Shane Filan, Mark Feehily, Kian Egan, Nicky Byrne tập trung lưu diễn, ra ca khúc mới.

Nhóm từng đến Việt Nam lần đầu năm 2011 với Gravity Tour, tổ chức ở Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Sau đó, thủ lĩnh Shane Filan trở lại hát năm 2014 và 2017.

Tân Cao