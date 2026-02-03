Cảnh báo tác hại môi trường sau các câu lệnh AI

50 tình nguyện viên tại Chile đã thay phiên nhau làm việc suốt 12 giờ để trả lời thủ công 25.000 câu hỏi thay ChatGPT, nhằm cảnh báo cái giá môi trường mà AI tiêu tốn.

Theo AP ngày 1/2, Quili.AI là một chatbot tương tự ChatGPT, Gemini, nhưng được vận hành bằng 50 tình nguyện viên tại trung tâm cộng đồng ở Quilicura, một đô thị ở rìa thành phố Santiago (Chile).

Dự án "ChatGPT vận hành bởi con người" kéo dài trong 12 giờ, do tổ chức môi trường Corporación NGEN thực hiện. Các tình nguyện viên sẽ thay trí tuệ nhân tạo (AI) trả lời câu hỏi, vẽ đồ họa ngộ nghĩnh theo yêu cầu, nhằm cảnh báo tác động môi trường từ các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo trong khu vực.

Một phần hồ chứa Cogoti khô cạn, với mực nước xuống thấp kỷ lục, tại khu vực La Ligua, Coquimbo, Chile, ngày 14/3/2024. Ảnh: Reuters

Trong thời gian dự án, họ nhận được hơn 25.000 yêu cầu từ 67 quốc gia. Ví dụ, khi nhận câu lệnh tạo hình ảnh "một con lười đang chơi trong tuyết", chatbot Quili.AI yêu cầu đợi vài phút, đồng thời nhắc nhở đồ họa này sẽ do con người gửi phản hồi.

Trong khi đó, một tình nguyện viên trẻ đã dành 10 phút phác thảo bằng chì. Trong đó, một chú lười dễ thương đứng giữa đống bóng tuyết, với bộ vuốt đang giữ chặt một quả bóng và chuẩn bị ném đi.

Chatbot này cũng phản hồi nhanh chóng các câu hỏi dựa trên nền kiến thức của tình nguyện viên, chẳng hạn như cách làm bánh sopaipillas của Chile - một loại bánh ngọt chiên.

Bà Lorena Antiman, từ tổ chức Corporación NGEN, nhấn mạnh tác hại môi trường đằng sau các câu lệnh AI, và khuyến nghị cộng đồng sử dụng công cụ này có trách nhiệm hơn.

"Điều quan trọng là chúng ta nhận ra rằng không phải câu hỏi nào cũng cần câu trả lời ngay lập tức", Antiman nói, thêm rằng chiến dịch không nhằm phủ nhận giá trị của AI. Bà hy vọng cộng đồng suy nghĩ nhiều hơn về tác hại của việc lạm dụng quá mức, đặc biệt tại những khu vực khan hiếm nước như Quilicura.

Năm ngoái, TS Scott McDonald, giảng viên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và logistics tại Đại học RMIT Việt Nam, dẫn một nghiên cứu cho biết một email dài 100 từ bằng AI tạo sinh sẽ cần lượng nước tương đương một chai nhựa hơn 500ml để làm mát trung tâm dữ liệu.

Còn theo tính toán từ các chuyên gia của trang MIT Technology Review (thuộc Học viện Công nghệ Massachusetts - MIT), một câu lệnh lên kế hoạch du lịch hoặc hỏi về điện toán lượng tử cần khoảng 6.700 Joule năng lượng (gồm làm mát) trên mô hình ngôn ngữ lớn Llama 3.1 405B. Lượng năng lượng này tương đương chạy lò vi sóng trong 8 giây. Với video, năng lượng cần dùng để phản hồi nhiều hơn. Một video dài 5 giây sẽ cần năng lượng tương đương để vận hành lò vi sóng hơn 1 giờ.

Để phản hồi câu lệnh, các chip máy tính trong trung tâm dữ liệu phục vụ AI cần một lượng điện khổng lồ và lượng lớn nước để làm mát, với mức sử dụng khác nhau tùy thuộc vào vị trí và loại thiết bị. Tại Santiago, gã khổng lồ Amazon, Google và Microsoft lên kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu trong khu vực.

Giới chuyên gia khuyến nghị người dùng chỉ nên sử dụng AI cho các tác vụ phức tạp. Với việc trao đổi thông tin thông thường, con người nên tự soạn thảo thay vì phó mặc cho máy móc.

Antiman hy vọng cộng đồng sẽ hình thành những thói quen sử dụng AI tốt hơn, giống như việc chúng ta được dạy phải tắt đèn khi rời khỏi phòng. Với những kiến thức mang tính lặp lại như công thức làm bánh cupcake, cách thay lốp xe, bà khuyến nghị người dùng hỏi hàng xóm hoặc cộng đồng xung quanh, thay vì lúc nào cũng nhập câu lệnh vào ChatGPT.

Bảo Bảo (theo AP, Fast Company, MIT Technology Review)