Canh bạc mua cầu thủ ngoại

Bê bối nhập tịch khiến đội tuyển quốc gia Malaysia bị xử thua 0-3 là một lợi thế cho Việt Nam. Nhưng đó là lợi thế tình huống, không phải một bước ngoặt lợi thế cạnh tranh.

Khi một tranh chấp được đẩy lên Tòa thể thao Quốc tế (CAS) và phán quyết cuối cùng vẫn đứng về phía FIFA, thông điệp cần được đọc đúng: luật chơi đang siết lại, nhưng cuộc chơi không hề chậm lại. Và cuộc chơi đó đang thay đổi theo hướng mà Việt Nam không thể né tránh - toàn cầu hóa nguồn nhân lực thông qua nhập tịch.

Đông Nam Á không còn là một không gian bóng đá "nội sinh" theo nghĩa cũ. Những gì đội tuyển quốc gia Malaysia đang làm - khai thác nguồn cầu thủ gốc châu Âu, nhập khẩu cường độ và chuẩn mực thi đấu - không phải là ngoại lệ, mà là dấu hiệu của một xu hướng mới trong thị trường thể thao, nơi quốc tịch không còn là rào cản tuyệt đối. Và khi rào cản đó dần được luật hóa theo tiêu chuẩn quốc tế, câu hỏi không còn là "có nên làm hay không", mà là "làm như thế nào".

Việt Nam vì thế đứng trước một lựa chọn khó khăn: hoặc theo xu hướng này, hoặc chấp nhận tụt lại trong một cuộc đua mà đối thủ đang tăng tốc bằng nguồn lực toàn cầu. Nhưng lựa chọn thứ ba - chạy theo nhập tịch như một phản xạ hoảng hốt - mới là lựa chọn nguy hiểm nhất. Bởi nó đánh đổi năng lực dài hạn lấy hiệu quả ngắn hạn, và trong quá trình đó, làm suy yếu chính nền tảng mà một đội tuyển quốc gia cần để tồn tại.

Thật ra, cũng không cần lo ngại đội tuyển các quốc gia Đông Nam Á sẽ toàn cầu thủ nhập ngoại. Đơn giản vì tính hiệu quả đầu tư sẽ không ủng hộ khả năng này. Nếu chỉ dựa vào nhập tịch, về dài hạn, đó là một chiến lược đắt đỏ với bất kỳ quốc gia nào. Không chỉ vì chi phí tài chính - phí ký kết, lương, thưởng, chi phí pháp lý - mà vì những chi phí ẩn mà nó tạo ra. Nhập tịch là một dạng "thuê ngoài" hiệu suất: bạn mua về một đơn vị năng lực đã hoàn thiện. Nhưng khác với đầu tư vào đào tạo, nơi giá trị được tích lũy và lan tỏa qua nhiều thế hệ, nhập tịch là chi phí lặp lại. Mỗi chu kỳ, bạn phải tìm nguồn mới, trả giá cao hơn, và đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các quốc gia khác cũng đang làm điều tương tự.

Kinh nghiệm của đội tuyển Trung Quốc những năm trước là một cảnh báo rõ ràng. Trong một giai đoạn, họ chi mạnh để nhập tịch, với kỳ vọng "mua" về thành tích. Nhưng khi dòng tiền thay đổi và chính sách siết lại, hệ thống không còn gì để bám vào. Không có nền tảng nội địa đủ mạnh để thay thế, không có sự tích lũy thực sự. Những gì được mua bằng tiền biến mất cùng với tiền.

Và chi phí lớn nhất của nhập tịch không nằm trên sổ sách. Nó nằm ở cấu trúc. Khi một đội tuyển phụ thuộc vào cầu thủ nhập tịch, nó vô tình tạo ra hiệu ứng lấn át: cầu thủ nội mất suất, động lực đào tạo suy giảm, và toàn bộ hệ thống trẻ yếu đi. Để bù đắp, liên đoàn lại phải nhập tịch nhiều hơn. Một vòng lặp chi phí được thiết lập và rất khó thoát ra.

Song song đó là rủi ro phân mảnh. Cầu thủ được đào tạo trong môi trường châu Âu mang theo chuẩn mực thể lực, chiến thuật và kỷ luật khác biệt. Nếu hệ thống nội địa không được nâng cấp tương ứng, đội tuyển sẽ bị chia thành hai tầng: một nhóm hoạt động ở cường độ cao, và một nhóm không theo kịp. Không có sự đồng bộ, không có sự cộng hưởng. Hiệu suất tổng thể vì thế không tăng tương ứng với chi phí bỏ ra.

Điều này giải thích vì sao, dù nhập tịch mang lại hiệu quả tức thì, nó hiếm khi tạo ra thành công bền vững nếu đứng một mình. Các mô hình thành công đều có một điểm chung: họ không coi nhập tịch là giải pháp, mà là công cụ trong một hệ thống lớn hơn. Qatar đồng hóa cầu thủ nhập tịch từ sớm, biến họ thành một phần của hệ sinh thái đào tạo. Nhật Bản đi xa hơn. Họ gần như không cần nhập tịch, bởi họ đã nâng chuẩn toàn bộ hệ thống để "tự sản xuất" thể lực và cường độ.

Điều quan trọng là, ngay cả khi một quốc gia muốn dựa hoàn toàn vào nhập tịch, họ cũng không thể làm điều đó một cách vô hạn. Có những rào cản tự nhiên. Luật lệ của FIFA ngày càng chặt chẽ về tư cách thi đấu, các tranh chấp có thể bị kéo lên Tòa thể thao quốc tế CAS với hậu quả không chỉ là mất điểm mà còn mất uy tín. Thị trường cầu thủ chất lượng cao là hữu hạn, và khi nhiều quốc gia cùng cạnh tranh, chi phí sẽ tăng theo cấp số nhân. Quan trọng hơn, khả năng tích hợp không phải là vô hạn: một đội tuyển không thể chứa quá nhiều "ngoại lệ" mà vẫn giữ được sự gắn kết và bản sắc.

Những rào cản này tạo ra một thực tế: nguy cơ "ngập tràn" cầu thủ nhập tịch là có, nhưng không dễ xảy ra. Và ngay cả khi xảy ra ở một mức độ nào đó, nó sẽ tự điều chỉnh thông qua chi phí và hiệu suất giảm dần. Nói cách khác, thị trường và thể chế sẽ buộc các liên đoàn phải quay lại với câu hỏi cốt lõi: năng lực nội tại của bạn ở đâu?

Với Việt Nam, câu hỏi đó càng trở nên cấp bách. Trong nhiều năm, chúng ta dựa vào kỹ thuật, tổ chức và tinh thần để tạo lợi thế. Nhưng khi đối thủ nâng cấp thể lực và cường độ, lợi thế đó đang bị bào mòn. Không phải vì chúng ta yếu đi, mà vì tiêu chuẩn chung đã thay đổi. Trong bối cảnh đó, từ chối nhập tịch không phải là một lựa chọn trung lập, nó là lựa chọn có hệ quả.

Nhưng chấp nhận nhập tịch cũng không có nghĩa là từ bỏ con đường đào tạo. Ngược lại, nó chỉ có ý nghĩa nếu được đặt trong một chiến lược kép. Một chiến lược trong đó nhập tịch được sử dụng để "mua thời gian" - lấp những khoảng trống ngắn hạn, nâng chuẩn cạnh tranh tức thì - trong khi đào tạo nội địa được tăng tốc để "sở hữu năng lực" về dài hạn.

Cấu trúc của một chiến lược như vậy không nằm ở con số tuyệt đối, mà ở nguyên tắc vận hành. Cầu thủ nhập tịch phải được lựa chọn không chỉ vì họ giỏi, mà vì họ có khả năng kéo cả hệ thống lên. Họ phải trở thành chuẩn mực mới, buộc cầu thủ nội thích nghi. Đồng thời, giải quốc nội phải được nâng cấp để hấp thụ chuẩn mực đó - từ cường độ thi đấu, khoa học thể thao, đến cách tổ chức huấn luyện. Nếu không, nhập tịch sẽ chỉ nâng trần mà không nâng sàn.

Đây là điểm phân biệt giữa một chiến lược và một phản ứng bắt chước, khi bạn thấy đối thủ mạnh lên. Chiến lược là khi bạn hiểu vì sao đối thủ mạnh lên, và tái cấu trúc hệ thống của mình để đạt được cùng một kết quả - với chi phí thấp hơn và tính bền vững cao hơn.

Chiến thắng 0-3 trên giấy là một khoảnh khắc thuận lợi. Nhưng nó không thay đổi quỹ đạo của cuộc chơi. Đông Nam Á đang bước vào một giai đoạn mà nguồn nhân lực bóng đá được tái cấu trúc theo logic toàn cầu. Trong giai đoạn đó, lợi thế không thuộc về những đội tuyển tránh né xu hướng, cũng không thuộc về những đội tuyển chạy theo nó một cách mù quáng. Lợi thế thuộc về những đội tuyển hiểu rằng nhập tịch là một công cụ đắt đỏ - và vì thế, chỉ nên được sử dụng một cách tiết kiệm, có mục tiêu, và luôn gắn với một chương trình xây dựng năng lực nội tại.

Nếu Việt Nam coi đây là một chiến thắng, thì đó sẽ là một chiến thắng ngắn hạn. Nếu coi đây là một cảnh báo, thì nó có thể trở thành điểm khởi đầu cho một chiến lược dài hạn. Và trong một cuộc chơi ngày càng được quyết định bởi năng lực hệ thống, sự khác biệt giữa hai cách nhìn đó sẽ quyết định không chỉ một trận đấu, mà cả một tương lai.

Trương Trí Vĩnh