Canada tặng 3.600 USD cho mỗi người dân mua xe điện

Thủ tướng Canada tuyên bố bỏ trần tỷ lệ xe điện, nhưng sẽ chi 1,68 tỷ USD để hỗ trợ người dân mua phương tiện này, với hơn 3.600 USD mỗi giao dịch.

Reuters thông tin về chiến lược xe điện mới của Canada ngày 6/2, nhằm giảm gánh nặng cho ngành công nghiệp ôtô trong nước.

Theo công bố từ Thủ tướng Mark Carney, chính phủ nước này dành ngân sách 2,3 tỷ CAD (tương đương 1,68 tỷ USD) để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp mua, thuê xe điện. Ông Carney tuyên bố ưu đãi cho mỗi giao dịch lên tới 5.000 CAD (hơn 3.650 USD).

Họ cũng chi 1,5 tỷ CAD để phát triển hệ thống trạm sạc, và 3,1 tỷ CAD cho ngành ôtô nước này chuyển đổi sang sản xuất phương tiện chạy điện.

Một chiếc xe điện VinFast cắm sạc tại Triển lãm Ôtô Quốc tế Canada ở Toronto, Ontario, Canada, ngày 15/2/2024. Ảnh: Reuters

Ông Carney cũng thêm rằng xe điện từ Trung Quốc không đủ điều kiện nhận ưu đãi của chính phủ. Tháng trước, họ đạt được thỏa thuận thương mại ban đầu với Trung Quốc nhằm giảm thuế xe điện nhập khẩu từ nước này về 6,1%, với hạn ngạch 49.000 chiếc mỗi năm.

Bên cạnh việc tăng ưu đãi, Canada cũng bãi bỏ trần tỷ lệ xe điện bắt buộc. Theo quy định trước đó, các nhà sản xuất ôtô phải đảm bảo phương tiện chạy điện chiếm 20% tổng lượng xe bán ra trong năm 2026.

Thay vì áp trần tỷ lệ này, Ottawa dự kiến đưa ra tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt hơn cho các mẫu xe sản xuất trong năm 2027-2032. Chính phủ cho rằng quy định khí thải mới sẽ giúp nước này đạt mục tiêu xe điện chiếm 75% doanh số vào năm 2035 và nâng lên 90% trong 5 năm tiếp theo.

"Quy định mới sẽ tập trung vào những kết quả quan trọng với người dân Canada, đồng thời tránh tạo gánh nặng không đáng có cho ngành công nghiệp ôtô trong nước", ông Carney nói. Ông thêm rằng Canada vẫn dẫn đầu về biến đổi khí hậu, và sẽ công bố chiến lược khí hậu tham vọng trong những tuần tới.

Chiến lược ôtô mới của Canada được đưa ra sau khi châu Âu quyết định bãi bỏ lệnh cấm nhập khẩu xe xăng từ năm 2035. Ông Carney cho rằng động thái này là cần thiết trước thiệt hại thuế quan của Mỹ gây ra cho ngành công nghiệp ôtô, buộc nước này đa dạng hóa thương mại và thúc đẩy sản xuất trong nước.

Tháng 11 năm ngoái, chính phủ liên bang cũng hủy bỏ kế hoạch áp trần khí thải lên ngành dầu khí và bãi bỏ các quy định về điện sạch.

Bình luận về chiến lược ôtô mới của Canada, Sam Hersh, đại diện tổ chức vận động Bảo vệ Môi trường, gọi đây là "một bước thụt lùi lớn". "Điều này có thể được coi là giải pháp ngắn hạn cho các nhà sản xuất ôtô, nhưng sẽ dẫn đến khó khăn lâu dài và đẩy ngành công nghiệp vào con đường suy thoái không thể tránh khỏi", ông nói.

Trong khi đó, Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Canada hoan nghênh động thái mới của Thủ tướng, cho rằng chính sách tặng tiền cho người dân mua xe cùng chiến lược phát triển trạm sạc mạnh mẽ sẽ thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang xe điện.

Bảo Bảo (theo Reuters)