Canada siết nhập cư, lượng du học sinh 'lao dốc'

Trong hai năm qua, lượng sinh viên quốc tế tại Canada đã giảm hơn 273.000 người, khi chính phủ nước này áp dụng hàng loạt chính sách thắt chặt để hạ tỷ lệ cư trú tạm thời.

Số liệu từ Bộ Di trú Canada (IRCC) cho thấy, từ tháng 12/2023 đến tháng 11/2025, tổng lượng du học sinh tại nước này giảm hơn 27%. Đáng chú ý, lượng sinh viên mới nhập cảnh trong 11 tháng năm ngoái thấp hơn tới 60% so với cùng kỳ năm 2024.

Thời điểm Tổng số du học sinh Số có giấy phép học tập Số so cả giấy phép học tập và làm việc Tháng 12/2023 994.800 673.970 320.830 Tháng 11/2025 721.230 476.330 244.900

IRCC lý giải xu hướng lao dốc bắt nguồn từ việc triển khai đồng bộ nhiều chính sách mới từ đầu năm 2024. Các biện pháp bao gồm áp trần tuyển sinh viên quốc tế, thắt chặt điều kiện cấp giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (PGWP) và tăng tỷ lệ từ chối visa.

Gần nhất, Canada tăng mức chứng minh tài chính với sinh viên quốc tế lên 20.635 CAD (khoảng 390 triệu đồng), gấp đôi so với trước. Chương trình SDS, vốn để tăng tốc xử lý visa du học, cũng đã bị đóng lại.

Bà Lena Metlege Diab, Bộ trưởng Bộ Di trú Canada, khẳng định chính phủ phải hành động trước tình trạng một bộ phận sinh viên quốc tế chỉ coi việc học là "bàn đạp" để nhập cư. Bà cũng thừa nhận có nhiều vụ gian lận, đưa quá nhiều người đến Canada bằng những lời hứa hão huyền.

Với đà hiện nay, lượng du học sinh tại Canada được dự báo còn tiếp tục giảm trong năm 2026. Chính phủ đặt giới hạn tiếp nhận 155.000 du học sinh mới trong, giảm gần một nửa so với năm ngoái.

Khuôn viên Đại học McGill. Ảnh: McGill University Fanpage

Năm ngoái, Canada cấp khoảng 437.000 giấy phép du học. Trong đó, hơn 73.000 giấy phép dành cho bậc sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ), gần 243.000 cho bậc đại học và các chương trình khác. Phần còn lại cho học sinh phổ thông, nhóm được ưu tiên theo đánh giá của Chính phủ và những du học sinh cần gia hạn giấy phép.

Theo lộ trình, Canada đặt mục tiêu đưa tỷ lệ cư dân tạm trú (gồm du học sinh và lao động nước ngoài ngắn hạn) xuống dưới 5% tổng dân số vào cuối năm 2027.

Việc siết tuyển sinh được đánh giá là nỗ lực của chính phủ nhằm giảm áp lực lên hệ thống nhà ở, y tế và dịch vụ công. Tuy nhiên, điều này cũng khiến nền kinh tế đối mặt nguy cơ giảm nguồn thu từ du học sinh, vốn đóng góp gần 40 tỷ CAD (hơn 28,5 tỷ USD) vào năm 2022.

Canada hiện là một trong hai điểm đến du học hàng đầu thế giới, cùng với Mỹ. Trong hơn một triệu sinh viên quốc tế năm ngoái, 41% đến từ Ấn Độ, 12% từ Trung Quốc.

Huyền Trang (theo IRCC, ICEF Monitor)