Canada nới cấp giấy phép du học với ba nhóm sinh viên quốc tế

Ba nhóm sinh viên không cần nộp chứng thực học tập khi xin giấy phép du học ở Canada, kể từ năm nay.

Thông tin do Bộ Di trú Canada (IRCC) công bố cuối tuần trước. Ba nhóm được miễn trừ chứng thực học tập, gồm học sinh phổ thông (mẫu giáo đến lớp 12), nhóm ưu tiên theo đánh giá của chính phủ Canada và những du học sinh cần gia hạn giấy phép học tập tại cơ sở đang học.

Đây là điểm mới, bởi năm ngoái, tất cả phải nộp kèm giấy tờ này để xin giấy phép.

Ngoài ra, IRCC xác nhận sẽ cấp 437.000 giấy phép du học năm 2025, ít hơn 10% so với năm ngoái. Số này bao gồm giấy phép du học cấp mới và lượng gia hạn hàng năm, áp dụng cho cả bậc thạc sĩ và tiến sĩ. Đây là năm thứ hai liên tiếp Canada siết giấy phép du học.

IRCC cho biết những du học sinh sau đại học sẽ được ưu tiên hơn, nhưng chưa nêu cụ thể.

Khuôn viên Đại học McGill, Canada. Ảnh: Emelia Hellman/McGill University Fanpage

Hồi 2023, Canada cấp hơn 650.000 giấy phép du học, khiến lượng du học sinh lên mức kỷ lục hơn một triệu người, gấp ba lần so với 10 năm trước đó. Tốc độ tăng trưởng dân số nhanh chóng do người nhập cư gây áp lực lên các dịch vụ như chăm sóc sức khỏe và giáo dục, đồng thời đẩy chi phí nhà ở lên cao. Theo Cơ quan thống kê Canada (Statcan), tháng 12/2023, giá thuê nhà trên toàn quốc đã tăng 7,7% so với một năm trước đó.

Chính phủ nước này từ năm ngoái ban hành hàng loạt chính sách kiềm chế lượng du học sinh. Sinh viên quốc tế phải chứng minh có hơn 20.600 CAD (360 triệu đồng) trong tài khoản, ngoài học phí và chi phí đi lại, để được cấp giấy phép du học. Mức nói trên tăng gấp đôi so với yêu cầu 10.000 CAD, vốn đã tồn tại hàng chục năm.

Ứng viên muốn xin giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (PGWP) phải nộp thêm chứng chỉ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp bậc B2 trở lên với sinh viên đại học và B1 trở lên đối với sinh viên cao đẳng. Sinh viên hệ cao đẳng khi chuyển sang ngành khác ngoài danh sách của chính phủ, cần gia hạn giấy phép du học sẽ không còn đủ điều kiện xin PGWP.

Chính phủ nước này cũng đóng chương trình SDS - vốn để tăng tốc xử lý visa du học và không yêu cầu chứng minh tài chính với học sinh từ 14 nước và vùng lãnh thổ, từ cuối năm ngoái.

Theo giới chức, các chính sách trên đã giúp giảm 40% số sinh viên quốc tế đến Canada vào năm 2024 so với năm trước đó.

Canada thu hút hơn một triệu sinh viên quốc tế vào năm 2023, là một trong hai điểm đến du học hàng đầu, cùng với Mỹ. Khoảng 41% sinh viên nước ngoài ở Canada đến từ Ấn Độ, theo sau là Trung Quốc với 12%. Số sinh viên Việt Nam là hơn 16.000.

Chi phí trung bình của bậc cử nhân ở Canada khoảng 36.000 CAD (628 triệu đồng) một năm, gồm học phí, sinh hoạt phí.

Doãn Hùng