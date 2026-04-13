Canada dự kiến đổi cách tính điểm nhập cư, giảm lợi thế của du học sinh

Canada dự kiến ưu tiên nhập cư cho người có lương cao như kỹ sư, giáo viên, bác sĩ, bỏ điểm cộng ưu tiên với ứng viên học tập hoặc có người thân ở nước này.

Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) vừa đề xuất kế hoạch cải tổ toàn diện hệ thống xét nhập cư nhanh (Express Entry).

Theo đó, IRCC xem xét loại bỏ hoặc sửa đổi điểm cộng cho các tiêu chí phụ mà ít phản ánh khả năng kinh tế của ứng viên, gồm có người thân tại Canada, có quá trình học tập tại nước sở tại, khả năng tiếng Pháp, và có vợ hoặc chồng đi kèm.

Các đề cử định cư từ tỉnh bang (hiện có giá trị tới 600/1200 điểm trên thang CRS) cũng nằm trong diện bị xem xét loại bỏ để tránh chồng chéo, tương tự với thang điểm 67 của chương trình FSWP. Thay vào đó, Chính phủ sẽ công nhận thêm một số chứng chỉ hành nghề và thợ lành nghề.

Ở chiều ngược lại, IRCC đề xuất cộng điểm trên thang xếp hạng toàn diện (CRS) cho những người nhận được lời mời làm việc thuộc nhóm "Nghề nghiệp lương cao". Ba mức điểm cộng dựa trên tỷ lệ lương của ngành so với trung bình toàn quốc: gấp 1,3 lần (như chuyên viên phân tích tài chính), 1,5 lần (kỹ sư, giáo viên) và 2 lần (bác sĩ, giáo sư).

Ba chương trình xét định cư hiện tại, gồm CEC - dành cho ứng viên đang làm việc tại Canada, FSWP - cho ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài và Canada, và FSTP - cho thợ lành nghề, dự kiến được hợp nhất, chung yêu cầu.

Ứng viên cần ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc (trong nước hoặc quốc tế) trong vòng ba năm gần nhất, thay vì kinh nghiệm liên tục như hiện nay. Yêu cầu ngôn ngữ được đưa về mức sàn chung là CLB 6, tương đương 5.5 IELTS (CLB - điểm chuẩn ngôn ngữ Canada với 12 bậc) cho cả bốn kỹ năng, bất kể ngành nghề. So với quy định hiện hành, nhóm FSWP được nới lỏng (vốn yêu cầu CLB 7), nhưng một số nhóm lao động phổ thông và thợ lành nghề khác thì tăng.

Các đợt xét duyệt dựa trên danh mục ngành nghề ưu tiên vẫn được duy trì để giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ.

Những thông tin này căn cứ tài liệu mà IRCC chia sẻ với các luật sư di trú và kế hoạch giai đoạn 2026-2028. Nếu được thông qua, đây sẽ là đợt thay đổi lớn nhất đối với hệ thống Express Entry kể từ khi ra đời vào năm 2015.

Hệ thống này giúp lao động nước ngoài được xét nhập cư nhanh, sử dụng thang đánh giá toàn diện CRS, tối đa 1.200 điểm. Ứng viên có điểm càng cao càng có nhiều cơ hội được mời nộp đơn xin thường trú.

Năm 2025, Canada cấp gần 114.000 thư mời nhập cư, đông thứ nhì trong lịch sử. Năm nay, tính đến đầu tháng 4, hơn 55.800 ứng viên đã nhận thư mời.

Khánh Linh (Theo CIC News, Visa HQ)