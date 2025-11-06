Canada dự kiến cắt giảm 65% giấy phép du học

CanadaChính phủ dự định cắt giảm 65% số giấy phép du học vào năm tới, dù số sinh viên quốc tế tới nước này từ đầu năm đến nay đã giảm kỷ lục.

Đề xuất được nêu trong chính sách về ngân sách liên bang của Thủ tướng Marc Carney, công bố ngày 4/11. Theo đó, chỉ tiêu sinh viên quốc tế sẽ giảm từ 437.000 người năm nay xuống còn 155.000 vào năm 2026, và duy trì ở mức 150.000 trong hai năm tiếp theo.

Động thái này nối tiếp chuỗi biện pháp siết tuyển sinh quốc tế, kể từ tháng 10/2023, trong bối cảnh số người nhập cư tăng, gây áp lực lên thị trường nhà ở, y tế và hệ thống trường học. Năm ngoái, nhóm này chiếm 7,5% dân số Canada.

Khuôn viên Đại học Waterloo. Ảnh: University of Waterloo Fanpage

Theo Bộ trưởng Tài chính François-Philippe Champagne, chính sách nói trên nằm trong nỗ lực kiểm soát hệ thống nhập cư của Canada.

Thực tế, số du học sinh mới đến nước này trong 8 tháng năm nay chỉ gần 90.000, giảm 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức giảm kỷ lục kể từ sau đại dịch Covid-19. Các chuyên gia dự đoán con số cả năm sẽ thấp hơn nhiều so với mục tiêu đã đề ra (437.000 giấy phép).

Ngoài ra, Chính phủ Canada dự kiến dành 1,7 tỷ CAD (1,2 tỷ USD) để thu hút hơn 1.000 nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh tiến sĩ và sau tiến sĩ ở nước ngoài trong 13 năm tới. Nhiều đại học hoan nghênh chủ trương thu hút nhân tài, song cho rằng mục tiêu này mâu thuẫn với việc cắt giảm mạnh chỉ tiêu tuyển sinh quốc tế.

Năm ngoái, Canada đón hơn một triệu sinh viên quốc tế, là điểm đến du học lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ. Trong đó, sinh viên Ấn Độ chiếm khoảng 41%, Trung Quốc 12%. Số sinh viên Việt Nam là hơn 17.000.

Theo số liệu của Bộ Di trú Canada, hiện con số này chỉ còn khoảng 802.000 người, thấp nhất từ năm 2021 đến nay.

Huyền Trang (Tổng hợp)