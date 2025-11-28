Canada cắt 50% giấy phép du học mới năm 2026

Canada sẽ cấp tối đa 408.000 giấy phép du học trong năm 2026, giảm 7% so với năm nay, riêng nhóm sinh viên quốc tế mới giảm 50%, nhằm tiếp tục kiềm chế nhập cư.

Thông tin do Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) công bố ngày 26/11, nằm trong Kế hoạch nhập cư giai đoạn 2026 - 2028.

Theo đó, trong tổng số giấy phép du học năm sau, 253.000 dành cho sinh viên cũ cần gia hạn. 155.000 còn lại dành cho sinh viên mới - giảm một nửa so với năm nay. Tổng số giấy phép sẽ giảm 16% so với 2024, năm đầu tiên Canada áp trần tuyển du học sinh.

Theo IRCC, biện pháp này là "công cụ hiệu quả" để kìm hãm tốc độ tăng trưởng của nhóm dân số tạm thời tại Canada. Tổng số lượng giấy phép du học đã giảm từ hơn một triệu vào tháng 1/2024 xuống còn khoảng 725.000 vào tháng 9.

Dù vậy, cơ quan này khẳng định vẫn tập trung thu hút nhân tài hàng đầu. Du học sinh bậc thạc sĩ và tiến sĩ tại một trường công sẽ không cần kèm thư xác nhận của tỉnh hoặc vùng lãnh thổ (PAL/TAL) trong đơn xin giấy phép du học. Với bậc đại học, hầu hết sinh viên quốc tế mới vẫn phải nộp giấy này.

Số lượng giấy phép du học Canada dự kiến được cấp vào năm 2026 như sau:

Nhóm học sinh, sinh viên Chỉ tiêu 2026 (người) Học viên thạc sĩ và tiến sĩ theo học tại các trường công được công nhận (miễn PAL/TAL). 49.000 Học sinh mầm non và phổ thông (miễn PAL/TAL). 115.000 Nhóm thuộc diện miễn PAL/TAL khác (sinh viên gia hạn không chuyển trường, sinh viên trường quân đội, diện trao đổi hoặc học bổng đặc biệt,...). 64.000 Ứng viên thuộc diện bắt buộc nộp PAL/TAL (sinh viên đại học mới, sinh viên chuyển trường, sinh viên chuyển trình độ học). 180.000 Tổng cộng 408.000

Trong số trên, 180.000 giấy phép cho diện bắt buộc nộp PAL/TAL sẽ được phân bổ cho các tỉnh và vùng lãnh thổ dựa trên dân số - nơi nào càng đông dân thì càng được nhiều chỉ tiêu.

Trên The PIE News, chuyên trang về giáo dục quốc tế, các chuyên gia nhận định chính sách mới có thể không tạo ra thay đổi lớn. Thực tế, các trường vốn đã có ít du học sinh hơn mức trần của chính phủ do quy trình xử lý hồ sơ lâu và tỷ lệ phê duyệt thấp. Hiện, tỷ lệ hồ sơ xin giấy phép du học được duyệt là 34%.

Hầu hết trường ở Canada dựa vào sinh viên quốc tế mới để duy trì tuyển sinh và ổn định tài chính. Nếu tỷ lệ phê duyệt vẫn ở mức thức, áp lực tài chính của các trường sẽ thêm trầm trọng, cản trở mục tiêu thu hút nhân tài dài hạn của Canada.

Các chuyên gia kêu gọi IRCC tăng tỷ lệ phê duyệt giấy phép mới và hợp lý hóa quy trình xử lý để sinh viên có thể tự tin nộp đơn trở lại.

Khuôn viên Đại học Waterloo, Canada. Ảnh: University of Waterloo Fanpage

Theo báo cáo Open Doors của Viện Giáo dục quốc tế Mỹ (IIE), Canada hiện đông du học sinh thứ hai thế giới, với khoảng 800.000 người trong năm học 2024-2025.

Khánh Linh