Cần vốn tối thiểu 5.000 tỷ để kinh doanh chứng khoán trong trung tâm tài chính

Bộ Tài chính đề xuất 5.000 tỷ đồng là mức vốn tối thiểu để công ty chứng khoán đủ điều kiện thành lập tổ chức kinh doanh lĩnh vực này trong trung tâm tài chính.

Đề xuất trên được nêu tại dự thảo Nghị định chính sách tài chính trong trung tâm tài chính quốc tế đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến. 5.000 tỷ đồng là mức vốn điều lệ thực góp và vốn chủ sở hữu đối với công ty chứng khoán trong nước. Với nhà đầu tư nước ngoài, mức tối thiểu dự kiến 190 triệu USD.

Ngoài điều kiện vốn, công ty chứng khoán trong và ngoài nước phải có thời gian hoạt động liên tục, không lỗ lũy kế và kinh doanh có lãi 2 năm liền trước thời điểm đề nghị cấp phép thành lập đơn vị thành viên trong trung tâm tài chính. Họ cũng phải đảm bảo tổ chức mới thành lập có vốn điều lệ ít nhất 800 tỷ đồng, có tổng giám đốc và 10 nhân sự có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Theo dự thảo, các tổ chức này có thể thực hiện nhiều nghiệp vụ như môi giới, tư vấn đầu tư, tự doanh, bảo lãnh phát hành, quản lý quỹ đầu tư... Tuy nhiên, họ không được trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp dịch vụ tài chính, dịch vụ hỗ trợ, sản phẩm tài chính cho khách hàng ngoài địa giới hành chính của trung tâm tài chính.

Đầu năm nay, một số công ty chứng khoán cho biết đang chờ đợi quy định và hướng dẫn cụ thể về kinh doanh chứng khoán tại trung tâm tài chính. Tại phiên họp thường niên vào giữa tháng 4, lãnh đạo Công ty Chứng khoán SSI cho hay đã lập một tổ nghiên cứu và theo sát chỉ đạo của các bộ ngành để đánh giá về cơ hội đầu tư, kinh doanh tại đây. Họ xem đây là cơ hội lớn do trung tâm tài chính có độ mở, sáng tạo linh hoạt cho cả sản phẩm tài chính truyền thống, tài chính số và giao dịch hàng hóa.

"Trong lúc trung tâm tài chính chưa thành hình, SSI gặp gỡ với các định chế tài chính lớn để tìm hiểu nhu cầu và mong muốn của họ. Từ đó, chúng tôi trang bị và đáp ứng nhu cầu này ngay khi trung tâm tài chính chính thức ra đời", Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng khi đó chia sẻ.

Trước đó, ngày 27/6, Quốc hội thông qua Nghị quyết phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, với hơn 93,5% đại biểu tán thành. Nghị quyết có hiệu lực từ 1/9, định hướng xây dựng trung tâm tài chính tại TP HCM và Đà Nẵng, với cơ chế quản lý thống nhất nhưng phát triển sản phẩm đặc thù theo thế mạnh từng địa phương.

TP HCM sẽ tập trung vào thị trường vốn, ngân hàng, tiền tệ, sandbox fintech và sàn giao dịch chuyên biệt. Đà Nẵng phát triển tài chính xanh, công nghệ tài chính, dịch vụ số và thử nghiệm có kiểm soát một số mô hình mới như tài sản số, tiền số, đồng thời cho phép lập các sàn và nền tảng giao dịch mới. Giữa tháng này, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đã ký ban hành Nghị quyết thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong 5 năm, sau đó tiếp tục vận hành cho tới khi có quy định mới.

Liên quan điều kiện cấp phép tổ chức cung cấp dịch vụ, họ phải là doanh nghiệp Việt Nam, đăng ký ngành nghề kinh doanh liên quan và có vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng. Tối thiểu 65% vốn điều lệ do các tổ chức góp, trong đó trên 35% từ ít nhất hai đơn vị là ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, quản lý quỹ, bảo hiểm hoặc doanh nghiệp công nghệ. Nhà đầu tư nước ngoài được nắm tối đa 49% vốn.

Phương Đông