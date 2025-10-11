Cần uống bao nhiêu nước mỗi ngày?

Tôi nghe nói uống nhiều nước tốt cho sức khỏe, vậy nên uống bao nhiêu mỗi ngày? (Ngân, 25 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Lượng nước cần uống mỗi ngày có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố như tuổi tác, giới tính, mức độ hoạt động, điều kiện thời tiết và cả bệnh lý đi kèm. Khuyến nghị phổ biến lượng nước cần uống khoảng 30-40 ml/kg cân nặng/ngày.

Ví dụ với một người khoảng 50 kg thì cần 1,5-2 lít nước mỗi ngày. Tuy nhiên, cần xem xét thêm các yếu tố trên để quyết định lượng nước uống phù hợp cho từng cá nhân.

Nguyên tắc tốt là lắng nghe cơ thể, vì cảm giác khát là một dấu hiệu tự nhiên để nhắc nhở bổ sung nước. Ngoài ra, màu sắc nước tiểu có thể là một chỉ báo. Nếu nước tiểu trong và có màu vàng nhạt, cơ thể đang được cung cấp đủ nước. Trong trường hợp vận động nhiều, đổ mồ hôi nhiều hoặc thời tiết nóng, cơ thể sẽ cần thêm nước.

Khuyến nghị phổ biến lượng nước cần uống khoảng 30-40 ml/kg cân nặng/ngày. Ảnh: Ly Nguyễn

Uống đủ nước giúp duy trì sự cân bằng dịch, điện giải trong cơ thể, quan trọng cho việc điều hòa nhiệt độ, tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng; Hỗ trợ thải độc qua thận, giảm nguy cơ sỏi thận; Giúp da khỏe mạnh, giảm tình trạng khô da và các vấn đề về da.

Bên cạnh đó, uống đủ nước giúp cải thiện chức năng não bộ, duy trì tập trung và tinh thần minh mẫn. Uống đủ nước còn hỗ trợ giảm cân, vì uống nước có thể giảm cảm giác thèm ăn và tăng cường quá trình trao đổi chất.

BS.CK1 Đinh Trần Ngọc Mai

Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM