Cẩn trọng khi nhịn tiểu

Nhịn tiểu quá lâu khiến nước tiểu cô đặc dễ gây sỏi thận, viêm bàng quang, viêm cầu thận - nguyên nhân suy thận.

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Hội Bệnh mạch máu Việt Nam, khuyến cáo như trên, trong bối cảnh nhiều người giành chỗ chờ xem concert hay diễu binh nên nhịn tiểu quá mức. "Thường xuyên nhịn tiểu có thể gây hại cho thận cũng như đường tiết niệu", bác sĩ Mạnh nói. Nhịn quá lâu còn có thể viêm cầu thận - một trong những nguyên nhân suy thận, đặc biệt người có bệnh nền thận trước đó.

Bàng quang có chức năng như một bể chứa nước tiểu, sẽ giãn rộng ra khi đầy nước và xẹp xuống khi trống rỗng. Bàng quang bình thường ở người lớn khỏe mạnh có thể chứa 500 ml nước tiểu.

Bạn có cảm giác buồn tiểu khi thể tích nước ở bàng quang đạt 300-400 ml. Một ngày, lượng nước ăn uống vào bình thường thì bạn sẽ đi tiểu 6-7 lần, tức là cứ khoảng 3-4 giờ lại có cảm giác buồn tiểu và đi tiểu một lần.

Nín tiểu làm tăng nguy cơ mắc nhiễm khuẩn đường tiết niệu hoặc bệnh thận. Nước tiểu ứ đọng lâu trong bàng quang tạo điều kiện vi khuẩn sinh sôi, phát triển gây viêm bàng quang. Nhịn quá mức thì nước tiểu mang theo vi khuẩn trào ngược qua niệu quản vào trong các ống thận gây viêm thận mạn. Đôi khi bàng quang quá căng do nhiều nước tiểu có thể bị vỡ, hậu quả khôn lường.

Nguy cơ mắc bệnh cao hơn nếu bạn không uống đủ nước. Khi đó, bàng quang không được làm đầy để gửi tín hiệu đi tiểu, vi khuẩn có trong hệ tiết niệu không thể thoát ra ngoài.

Bác sĩ Nguyễn Văn Thanh, Bộ môn Nội tổng hợp, Đại học Y Hà Nội, nói rằng không khuyến khích mọi người phải đi tiểu ngay khi có cảm giác mắc vì có thể tạo thói quen không tốt đi quá nhiều lần. Tuy nhiên cũng không khuyến cáo thường xuyên nhịn tiểu quá mức.

"Thay vì nhịn uống để không đi vệ sinh, bạn hãy uống từng ngụm nước nhỏ, thường xuyên để cơ thể không bị mất nước", bác sĩ Thanh tư vấn. Nên thêm gói bột điện giải để bù nước và bổ sung các chất điện giải cho cơ thể.

Các bác sĩ khuyên mọi người nên đi tiểu đều đặn mỗi 2-3 giờ, tránh để bàng quang quá đầy. Trường hợp gặp bất thường như tiểu khó, ra máu, bí tiểu hay không tự chủ, mất cảm giác muốn đi tiểu... cần đến bác sĩ tiết niệu để khám, điều trị phù hợp.

