Can thiệp ECMO cứu chàng trai từ cửa tử

Thanh niên 19 tuổi bị tai nạn giao thông, đa chấn thương, dập phổi, được bác sĩ phối hợp nhiều biện pháp, can thiệp ECMO cứu sống.

Ngày 1/10, thượng úy, bác sĩ Tạ Văn Bạch, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Quân y 175, cho biết bệnh nhân cấp cứu với sốc đa chấn thương các vị trí như hàm mặt, ngực, bụng, tay chân. Trước nguy cơ người bệnh tử vong, bệnh viện báo động đỏ, phối hợp hội chẩn các chuyên khoa.

Bệnh nhân được hồi sức chống sốc, kiểm soát đường thở, bù dịch, bù máu, chụp cắt lớp vi tính để kiểm tra các tổn thương. Bác sĩ ghi nhận tình trạng xuất huyết trong ổ bụng lượng nhiều, khẩn trương phẫu thuật mở bụng. Ca mổ kéo dài nhiều giờ để xử trí các chấn thương như thủng hỗng tràng, vỡ bàng quang...

Ba ngày sau, bệnh nhân diễn biến suy hô hấp, rơi vào nguy kịch và thất bại với thở máy, dù đã điều chỉnh thở tối đa, do tổn thương dập phổi tiến triển. Bác sĩ quyết định can thiệp ECMO (kỹ thuật oxy hóa qua màng ngoài cơ thể). "Đây là quyết định hết sức khó khăn do bệnh nhân có nhiều nguy cơ chảy máu, khi chạy ECMO bắt buộc phải dùng thuốc kháng đông", bác sĩ chia sẻ.

Các bác sĩ can thiệp ECMO cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bệnh nhân bước vào quãng thời gian đỉnh điểm khó khăn, thử thách do tổn thương phổi quá nặng, lưu lượng ECMO không đủ để hỗ trợ cho phổi, đồng thời xuất hiện tình trạng chảy máu rỉ rả mũi miệng và vết mổ ngay thành bụng.

Trong tình huống "nghìn cân treo sợi tóc", kíp điều trị bắt buộc phải sử dụng thuốc kháng đông tối thiểu, chấp nhận nguy cơ đông màng ECMO sớm hơn bình thường để bảo vệ bệnh nhân. Các bác sĩ cũng đặt thêm đường lấy máu phụ để nâng lưu lượng ECMO.

Bệnh nhân dần qua nguy kịch, thoát được "cửa tử" sau những giờ phút khó khăn. Sau 7 ngày, người bệnh bắt đầu có đáp ứng, phổi dần cải thiện và cai được ECMO. Các bác sĩ có thể phẫu thuật kết xương đùi hai bên, kết xương hàm mặt...

Hiện, tình trạng bệnh nhân cải thiện, các tổn thương được xử trí cơ bản, sinh hiệu ổn định, đang tập cai máy thở và điều trị vật lý trị liệu.

Lê Phương