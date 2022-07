Áo mưa cuốn vào bánh xe kéo thiếu niên ngã đập đầu

Người nhà cho biết em đầu đập xuống đất, hôn mê, được sơ cứu ở tuyến dưới và chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Theo các bác sĩ Khoa Hồi sức ngoại khoa và ghép tạng, Trung tâm Hồi sức tích cực, bệnh nhân bị chấn thương sọ não - dập não, xuất huyết vùng trán và thái dương bên trái, tụ máu dưới màng cứng, chấn thương hàm mặt, vỡ xương sọ, vỡ xương thái dương trái, chấn thương ngực, dập phổi hai bên, tình trạng nặng nề.

Ê kíp cấp cứu dùng thuốc chống phù não, thông khí nhân tạo, chăm sóc hô hấp, nội soi hút phế quản, dùng kháng sinh, cho bệnh nhân thở máy.

Hôm nay, bệnh nhân cai được máy thở, tỉnh táo hơn, chuyển sang điều trị phẫu thuật các chấn thương vùng hàm mặt.

Hình ảnh X-quang sọ não bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ cảnh báo khi tham gia giao thông cần lưu ý trang phục gọn gàng. Nên mặc áo mưa bộ để tránh lòa xòa, vướng víu khó điều khiển xe. Khi mặc áo mưa trùm phải cài cúc cố định hai tà áo, xếp gọn rồi ngồi đè lên vạt sau của áo để tránh tình huống gió to thổi tung vạt áo vướng vào xe khác hoặc cuốn vào bánh xe gây tai nạn. Không nên trùm vạt trước áo mưa qua đèn xe và tay lái. Không nên mặc chung áo mưa. Trời mưa to gió lớn mà trang bị áo mưa không đảm bảo an toàn thì tốt nhất nên đợi mưa ngớt hãy đi xe máy ra đường.

Vài ngày qua, các tỉnh phía Bắc liên tục xuất hiện mưa lớn, kèm dông, nhiều nơi ngập lụt. Các chuyên gia dự báo mưa dông ở Bắc Bộ khả năng kéo dài đến ngày 9/7.

Minh An