Cận thị có di truyền không?

Tôi và chồng đều bị cận thị trên 7 diop, nếu sinh con có bị di truyền không? Khả năng di truyền là bao nhiêu phần trăm? (Hân, 25 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Tật khúc xạ bao gồm cận, viễn và loạn thị. Hai nguyên nhân chính gây các tật khúc xạ là di truyền và môi trường. Trong đó, yếu tố di truyền chiếm tỷ lệ không nhiều, thường gặp ở trẻ có bố mẹ bị tật khúc xạ. Với cận thị, bố mẹ bị cận dưới 4 diop khả năng di truyền sang con khoảng 10%, bị cận từ 6 diop trở lên khả năng di truyền sang con lên tới trên 90%.

Còn lại bệnh do yếu tố môi trường, cụ thể do thói quen sinh hoạt không hợp lý như ngồi sai tư thế hoặc nhìn quá gần ảnh hưởng đến việc điều tiết của mắt; đọc sách trong điều kiện thiếu ánh sáng hoặc không gian học tập, sinh hoạt thiếu ánh sáng, khiến mắt trẻ cần điều tiết quá độ. Đồng thời nếu lạm dụng các thiết bị điện tử (máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại) phát ra ánh sáng xanh (loại ánh sáng gần giống với tia cực tím) sẽ gây hại cho mắt. Ngoài ra, trẻ mắc tật khúc xạ cũng có thể do chế độ dinh dưỡng thiếu các chất cần thiết như vitamin A, omega 3, vitamin C, canxi...

Để nhận biết con trẻ bị tật khúc xạ, phụ huynh chú ý các dấu hiệu như trẻ thường nheo mắt, vẹo cổ nghiêng đầu khi nhìn; không nhìn rõ chữ viết trên bảng, viết sai, viết lệch hàng; việc điều tiết của mắt trẻ bị rối loạn dẫn đến tình trạng đau đầu, nhức mắt, chảy nước mắt.

Giảm thị lực do tật khúc xạ không được điều trị sẽ gây khó khăn cho việc học tập và sinh hoạt của trẻ. Ngoài ra, tật khúc xạ có thể dẫn đến nhiều biến chứng như nhược thị, lác, thoái hóa hắc võng mạc, bong võng mạc..., thậm chí gây mù lòa. Do đó, ngay khi phát hiện trẻ có những biểu hiện bị tật khúc xạ, phụ huynh cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế chuyên khoa mắt để được khám và điều trị kịp thời.

BS.CK2 Nguyễn Thị Bạch Tuyết

Chuyên khoa Mắt, khoa Liên chuyên khoa, Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP HCM