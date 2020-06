'Căn phòng đẫm máu' - phim về khách sạn ma quái

Người vào khách sạn bị ràng buộc bởi quy định "3 không"- ngước nhìn lên, đi một mình hay vào phòng 405 - trong "Căn phòng đẫm máu".

Tác phẩm Hàn xoanh quay Yoo Mi (Lee Se Young), cô gái trẻ bị trầm cảm nặng sau cái chết của mẹ và phải vật lộn tìm việc làm nuôi thân. Cô cùng em gái Ji Yoo (Park So Yi) ghé thăm khách sạn Bờ Hồ (Hotel Lake) do người dì Kyeong Seon (Park Ji Young) quản lí. Do đang khó khăn về tài chính, Yoo Mi hy vọng người dì sẽ giúp chăm sóc em gái một thời gian.

Tuy nhiên, chưa kịp rời đi, Yoo Mi phát hiện một loạt những điều kinh dị bất thường xung quanh khách sạn. Cô được dặn dò phải thực hiện ba quy tắc để giữ an toàn. Những ký ức trong quá khứ dần dần được gợi lại, kèm theo đó là sự mất tích bí ẩn của em gái khiến Yoo Mi buộc phải tìm ra sự thật về khách sạn.

Trailer Căn phòng đẫm máu Trailer phim. Phim khởi chiếu ở Việt Nam với nhãn C18 (không dành cho người dưới 18 tuổi).

Đạo diễn Yoon Eun-gyeong sắp xếp các tình tiết phim lộn xộn, dưới sự chứng kiến nửa thực nửa hư của Yoo Mi, gợi sự tò mò cho khán giả. Nhân vật chính trong phim là cô gái trẻ bị trầm cảm nặng, thuờng xuyên mơ ác mộng, khiến những tình tiết cô chứng kiến trở nên đáng ngờ. Khán giả không rõ hình ảnh ma quái và cảm giác kinh dị bủa vây quanh nhân vật là sự thật hay chỉ là ảo giác do tình thần bất ổn của cô tạo nên. Thậm chí, Yoo Mi còn trở thành kẻ tình nghi hàng đầu trong vụ mất tích của em gái.

Tác phẩm lấy bối cảnh khách sạn gợi nhớ đến tượng đài của dòng phim kinh dị The Shining. Một số cảnh trong phim như cảnh quay từ trên cao tòa nhà cho thấy kiến trúc hình bát giác, hay cảnh Yoo Mi nghe thấy những tiếng động lạ bên ngoài hành lang tạo ra không khí bí hiểm. Những cảnh ghê rợn được thực hiện chắc tay, mang đậm màu sắc tâm linh châu Á là điểm nhấn của phim, như hình ảnh trạm xe hoang vu lúc tối trời bỗng xuất hiện đôi chân phụ nữ mang hài đỏ là điềm báo chẳng lành liên quan tới quỷ dữ, bóng ma tóc xõa ẩn hiện nơi đường hầm tăm tối hay những xác chết.

Nữ chính Lee Se Young mang vẻ đẹp mong manh, hợp với phim kinh dị. Ảnh: Lotte.

Nữ chính của tác phẩm - Lee Se Young - từng gây ấn tượng trong phim truyền hình Hoa du ký khi hóa thân cô gái chết một cách bí ẩn, sau đó biến thành zombie mất trí nhớ nhờ hấp thụ giọt máu của Tam Tạng. Trong Căn phòng đẫm máu, Lee Se Young tiếp tục mang đến lối diễn xuất bí ẩn, đan xen sự sợ hãi và lo lắng nơi ánh mắt mỗi khi phát hiện sự việc kỳ lạ. Các nhân vật nữ còn lại trong phim gồm người dì quản lý, cô hầu phòng và em gái tròn trịa và có cá tính riêng.

Dù vậy, tạo hình của các hồn ma trong phim khá cũ kỹ, với tóc xõa, mặc đồ trắng, mắt trợn lên mỗi khi hù dọa. Bên cạnh đó, một số cảnh quay gây sợ hãi bằng jump-scare (chèn hình ảnh và tiếng động đột ngột) được thực hiện khá cứng nhắc, chưa có nhiều đột phá so với mặt bằng chung của dòng kinh dị.

Hà Trang