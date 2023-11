8h10 'Cần lắng nghe dư luận về phim Đất rừng phương Nam thay vì đòi xử lý'

Chiều qua, Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Văn Hùng nói rằng phim Đất rừng phương Nam đã được Hội đồng thẩm định phim quốc gia cấp phép theo đúng Luật Điện ảnh. Phim không vi phạm pháp luật. "Dư luận cho rằng phim có biểu hiện này, biểu hiện khác là chưa chuẩn xác, cần xem xét xử lý với hành vi xúc phạm, bôi xấu", ông Hùng nói.

Mở đầu phiên chất vấn sáng nay, đại biểu Trịnh Xuân An (chuyên trách Ủy ban Quốc phòng An ninh) tranh luận với Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch về nội dung này. "Đánh giá của Bộ trưởng về dư luận như vậy là chưa thỏa đáng và cần phải nhìn nhận lại", ông An nói.

Đại biểu Trịnh Xuân An. Ảnh: Media Quốc hội

Theo ông, dư luận xã hội là hình thức biểu hiện trạng thái ý thức của xã hội rất bình thường. Dư luận có đúng, có sai, tốt, xấu "nhưng không phải ý kiến nào được nêu ra cũng để đánh cho ai đó chết mà để góp ý, nêu quan điểm và làm mọi thứ rõ ràng, tốt đẹp hơn".

Vì vậy, ông An cho rằng không nên đánh đồng các ý kiến dư luận trong việc bảo vệ lịch sử, chân thực, giá trị... Cơ quan quản lý Nhà nước cần lắng nghe dư luận để điều chỉnh khi cần thiết, "bởi mọi thứ không có lửa làm sao có khói, tránh việc bỏ qua dư luận hoặc coi thường dư luận, thành vấn đề nóng rồi mới có động thái là không ổn".

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nói phim được Hội đồng kiểm duyệt phim quốc gia cấp phép nhưng phải sửa sau khi lắng nghe dư luận. "Tôi cho rằng như vậy là chất lượng kiểm định và chất lượng của Cục Điện ảnh chưa cao. Những nội dung sai thì phải sửa, cắt bỏ chứ không phải đổi tên là xong. Nói sửa tên để tránh gây liên tưởng đến lịch sử chỉ là một nửa, còn một nửa là bản chất của lịch sử phải chân thực vì đó là câu chuyện của một dân tộc và trách nhiệm giáo dục truyền thống không thể xem nhẹ", ông An nói.

Phim có thể lấy cảm hứng từ mọi nguồn nhưng với lịch sử phải chân thực, trung thực, không được làm méo mó. Trách nhiệm của cơ quan quản lý là phải thấy đâu là hành vi sai trái để xử lý, đâu là dư luận đúng đắn để tôn vinh.

Với lĩnh vực văn hóa ngoài câu chuyện phim ảnh, còn nhiều vấn đề như nhiều cuộc thi sắc đẹp "có cần thiết cho xã hội hay không?". "Cần lắng nghe dư luận để có chính sách phù hợp chứ không phải chăm chăm đi xử lý", đại biểu Trịnh Xuân An nói.