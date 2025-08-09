Cần không gian riêng cho con, nên cải tạo căn hộ hiện tại hay đầu tư căn mới?

Tôi băn khoăn nên chờ vài năm để đổi căn chung cư rộng hơn hay cải tạo căn nhà hiện tại để các con có không gian riêng.

Gia đình tôi đang sinh sống tại một căn hộ chung cư được 5 năm. Dự án có tiện ích cơ bản đáp ứng nhu cầu, môi trường sống đảm bảo an ninh. Tuy nhiên, diện tích phòng ngủ cho các con hơi nhỏ, chưa đáp ứng được khi chúng ngày càng lớn. Tôi nghĩ rằng trong 3-5 năm nữa, nhu cầu về không gian riêng của các con sẽ trở nên cấp thiết.

Vợ chồng tôi tính chuyển sang một căn hộ mới, có thiết kế hợp lý và tiện nghi hơn, đặc biệt bố trí đủ phòng học và phòng ngủ cho các con. Tuy nhiên, giá chung cư đang lên khá nhanh dẫn tới việc đổi nhà tốn thêm khoản chi phí khá lớn. Chung cư hiện tại vẫn còn tốt, vị trí thuận lợi, gia đình tôi đã quen môi trường sống.

Vậy tôi nên chờ thêm vài năm rồi đầu tư một căn hộ mới tiện nghi hơn cho con cái hay nên cải tạo căn hộ hiện tại để tiết kiệm chi phí và giữ nguyên sự ổn định? Mong độc giả quý báo tư vấn giúp tôi!

Độc giả Đỗ Khánh Duy