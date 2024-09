Căn hộ Bình Dương giá 1,5 tỷ 'hợp túi tiền'

Các độc giả thảo luận và nêu quan điểm khác nhau về giá căn hộ một phòng ngủ ở Bình Dương.

"Nhà đầu tư các dự án căn hộ tại TP Dĩ An, TP Thuận An (Bình Dương) tỏ ra rất am hiểu, đánh trúng nhu cầu nhà ở 'hợp túi tiền' của khoảng 60-80% người lao động ở các đô thị này và đại đô thị liền kề (TP HCM) khi đưa ra căn hộ có mức giá 1,2-1,5 tỷ đồng.

Theo tiêu chuẩn chung, được nhiều tổ chức nghiên cứu về bất động sản, tài chính trên thế giới thừa nhận, nhà ở phù hợp thu nhập có giá bằng 30% của 30 năm thu nhập trung bình của người lao động.

Thu nhập trung bình của người lao động TP HCM, Hà Nội, các thành phố lớn của tỉnh Bình Dương năm 2023 khoảng 120 triệu đồng một năm.

Do đó giá nhà phù hợp với người lao động có thu nhập trung bình là: 120 triệu x 30% x 30 (năm) = 1,8 tỷ đồng. Vì vậy giá căn hộ từ 1,1-1,6 tỷ đồng là phù hợp với thu nhập của người lao động có thu nhập trung bình, trung bình khá, số này chiếm khoảng 60 - 80% số người lao động tại các thành phố lớn".

Độc giả Nguyễn Hữu Minh phân tích và nhận định như trên, sau thông tin Căn hộ một tỷ đồng trở lại đường đua ở Bình Dương. Theo đó, rổ hàng căn hộ bình dân (còn gọi là nhà giá rẻ) ở Bình Dương nửa cuối năm bắt đầu xuất hiện các dự án tầm giá từ 1,2-1,5 tỷ đồng.

Các căn hộ có giá từ 1,2 tỷ đồng. một phòng ngủ, diện tích khoảng 40 m2, tức tầm 31 triệu một m2; căn 2 phòng ngủ khoảng 1,7 tỷ đồng. Một dự án khác, mức giá từ trung bình 31 triệu đồng mỗi m2. 70% số lượng căn trong dự án có diện tích từ 48-53 m2, giá sẽ dao động 1,4-1,6 tỷ đồng.

Độc giả nickname trungtuyen938 cho rằng: "Mức giá như vậy sẽ phù hợp với người dân nhập cư có mức thu nhập trung bình. Còn đa số dự án cao cấp trên 45 triệu đồng một m2 sẽ bán chậm, thực tế là chỉ hấp thụ được 25-30%.

Các chủ đầu tư đã rất nhạy bén chuyển đổi để có sản phẩm phù hợp cho người dân, lời ít chút nhưng bán được hàng còn hơn là giá cao nhưng thanh khoản kém".

Ở quan điểm ngược lại, độc giả hongnhungpaticusi cho rằng căn hộ Bình Dương rộng 40 m2 chỉ nên một tỷ đồng là phù hợp, với lý do: "Khách hàng chủ yếu sẽ là người lao động nhập cư, chứ người dân sở tại đều có đất, ai mua căn hộ?

Người ở TP HCM mua là để đầu tư nhưng cho thuê khó nên họ cũng tìm những dự án gần thành phố, dù giá có cao hơn.

Một điều đáng chú ý là Bình Dương bây giờ không còn là nơi người nhập cư ùn ùn tìm đến nữa bởi phía Bắc và cả Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã có rất nhiều khu công nghiệp. Các đường cao tốc, bến cảng đang được xây dựng ở ĐBSCL thuận lợi giao thông và xuất khẩu. Dân số sẽ không tăng thì nhà xây nhiều giá cao sẽ khó bán".

"Giá này cũng đâu có rẻ, 31 - 35 triệu đồng một m2 cho căn hộ cách TP Thủ Đức hơn chục km", độc giả nickname nguyentiendat.041292 nói.

Thành Đô tổng hợp