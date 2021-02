Căn hộ 160 m2 của mỹ nhân 'Gia đình đá quý'

Ngày 14/2, So Yi Hyun đăng video hai con gái chúc Tết khán giả. Bé In Ha Eun (sáu tuổi) và In So Eun (gần bốn tuổi) diện váy hồng, chắp tay, hành lễ theo nghi thức người Hàn. Video thu hút hơn 140.000 lượt thích, được các chuyên trang giải trí hàng đầu nước này đưa tin. Khán giả nhận xét hai bé xinh xắn và khen nhà mới của vợ chồng So Yi Hyun sang trọng, bắt mắt. Video: Instagram Ssoyang84.