Căn cứ quân sự Iraq trúng rocket

Hai rocket rơi xuống căn cứ quân sự tại sân bay Kirkuk ở miền bắc Iraq, khiến hai nhân viên an ninh bị thương.

Một quan chức an ninh cấp cao Iraq nói với hãng thông tấn AFP rằng hai rocket đã rơi xuống khu vực quân sự ở sân bay Kirkuk tối 30/6, khiến hai nhân viên an ninh bị thương nhẹ. Một trong hai rocket không phát nổ. "Quả thứ ba đánh trúng một ngôi nhà ở khu Uruba gần đó, gây thiệt hại về vật chất", quan chức này cho hay.

Video đăng trên mạng xã hội cho thấy đám cháy lớn được cho là ở khu vực này. Ban quản lý sân bay Kirkuk cho biết vụ tấn công không gây ra thiệt hại hay làm gián đoạn các chuyến bay tại đây.

Rocket rơi trúng căn cứ quân sự tại Iraq Đám cháy được cho là tại sân bay Kirkuk sau khi trúng rocket tối 30/6. Video: X/War Noir

Khu vực quân sự tại sân bay Kirkuk là nơi đặt các căn cứ của lục quân Iraq, cảnh sát quốc gia và Hashed al-Shaabi, liên minh gồm các lực lượng bán quân sự đã sáp nhập vào quân đội Iraq.

War Noir, tài khoản X chuyên đăng tư liệu về chiến sự, cho biết lực lượng an ninh đã thu được ngòi nổ của rocket GR122-LR, còn gọi là Arash, do Iran sản xuất dựa trên pháo phản lực BM-21 và có tầm bắn tối đa 40 km. Loại đạn này được sử dụng phổ biến bởi các tổ chức có liên hệ với đảng Công nhân người Kurd (PKK) và những nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn tại Iraq.

Chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ phóng rocket.

Iraq từ lâu đã trở thành địa điểm để các bên tiến hành xung đột ủy nhiệm, thường hứng chịu những cuộc tập kích bằng rocket hoặc máy bay không người lái (UAV).

Không lâu trước khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran có hiệu lực hồi tuần trước, các đài radar ở hai căn cứ quân sự tại thủ đô Baghdad và miền nam Iraq đã bị hư hại nghiêm trọng do trúng đòn của UAV tự sát. Quân đội Iraq khi đó cũng tuyên bố đã đánh chặn các cuộc tấn công nhằm vào 4 địa điểm khác.

Vị trí sân bay Kirkuk. Đồ họa: Wikimedia

Phạm Giang (Theo AFP)