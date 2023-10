Căn cứ Mỹ tại Syria bị tập kích UAV

Các quan chức Mỹ cho biết căn cứ quân sự của nước này ở miền nam Syria bị UAV tập kích, khiến một số binh sĩ bị thương nhẹ.

Lực lượng Mỹ đồn trú tại căn cứ ở miền nam Syria hạ một máy bay không người lái (UAV) cỡ nhỏ trong trận tập kích ngày 19/10, chiếc còn lại đánh trúng mục tiêu và làm một số người bị thương, theo một quan chức Mỹ.

Nhóm quan sát Nhân quyền Syria (SOHR), có trụ sở tại Anh, cho biết có ba UAV tập kích căn cứ al-Tanf của Mỹ gần ngã ba biên giới Syria - Jordan - Iraq. Hai UAV bị bắn hạ trước khi tiếp cận mục tiêu, chiếc thứ ba đánh trúng căn cứ và gây ra một số thiệt hại vật chất.

Chưa có cá nhân hay tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Căn cứ Al-Tanf từng là mục tiêu tập kích bằng UAV bởi các nhóm dân quân thân Iran đang hiện diện trên lãnh thổ Syria.

Thiết giáp Mỹ trong buổi diễn tập bắn đạn thật gần căn cứ Al-Tanf, miền nam Syria. Ảnh: US Army

Omar Abu Layla, lãnh đạo trang tin Deir Ezzor 24, nói ba UAV mang theo chất nổ cùng ngày tập kích mỏ khí đốt Conoco ở tỉnh Deir ez-Zor, miền đông Syria. Theo SOHR, các nhân chứng nghe thấy 5 vụ nổ tại mỏ Conoco, nơi có binh sĩ Mỹ đóng quân.

SOHR và Abu Layla cho biết các vụ tập kích UAV dường như do "các tay súng đến từ Iran" thực hiện, những người này hoạt động ở miền đông Syria và miền tây Iraq.

Các vụ tập kích UAV nói trên diễn ra sau loạt vụ tấn công nhằm vào căn cứ của Mỹ và đồng minh ở Iraq, trong bối cảnh khu vực phản ứng gay gắt vì vụ nổ tại bệnh viện Al-Ahli ở miền trung Dải Gaza.

Iran và nhóm Hamas cáo buộc Israel gây ra thảm kịch này. Mỹ và Israel bác thông tin, cho rằng rocket do dân quân tại Dải Gaza phóng gặp lỗi và rơi xuống bệnh viện.

Mỹ kiểm soát khu vực al-Tanf kể từ khi nhóm nổi dậy Quân đội Syria Mới (NSA) do nước này hậu thuẫn chiếm được khu vực biên giới giáp Iraq vào năm 2016. Căn cứ do Mỹ xây dựng tại đây được coi là có vị trí chiến lược then chốt để Mỹ giành ảnh hưởng trong khu vực vì nằm gần ngã ba biên giới giữa Syria, Jordan và Iraq.

Al-Tanf cũng là nơi duy nhất có sự hiện diện quân sự đáng kể của Mỹ tại Syria bên ngoài khu vực phía bắc do lực lượng người Kurd kiểm soát. Quân đội Mỹ từng rút khỏi đây vào cuối năm 2018, nhưng sau đó trở lại và duy trì lực lượng đồn trú, thiết lập vùng đệm rộng 50 km quanh Al-Tanf để ngăn nguy cơ đụng độ với quân đội chính phủ Syria và Nga.

Căn cứ chiến lược Al-Tanf, đông nam Syria. Đồ họa: BBC.

Nguyễn Tiến (Theo AP, Times of Israel)