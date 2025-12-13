Cán bộ, học viên công an cứu trợ vùng lũ tiêm ngừa uốn ván miễn phí - Báo VnExpress

Họ là những người tham gia nhiệm vụ ứng phó mưa lũ và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tại các tỉnh Nam Trung Bộ, gồm: xã Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Tuy An Tây, Ô Loan thuộc tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) từ ngày 22/11 đến ngày 30/11. Đây là những địa phương chịu thiệt hại nặng nề của trận lũ lụt lịch sử do ảnh hưởng bão số 14 vừa qua.

Nhiệm vụ của đoàn là tham gia hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão lũ, dọn dẹp bùn đất, xác động vật chết, phân phát nhu yếu phẩm, gạo cứu trợ của Chính phủ và đồ cứu trợ của các đoàn thiện nguyện đưa đến, đưa vật tư y tế đến nơi cao hơn để sẵn sàng đón cơn bão số 15.