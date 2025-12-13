Cán bộ, học viên công an cứu trợ vùng lũ tiêm ngừa uốn ván miễn phí - Báo VnExpress

Họ là những người tham gia nhiệm vụ ứng phó mưa lũ và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tại các tỉnh Nam Trung Bộ, gồm: xã Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Tuy An Tây, Ô Loan thuộc tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) từ ngày 22/11 đến ngày 30/11. Đây là những địa phương chịu thiệt hại nặng nề của trận lũ lụt lịch sử do ảnh hưởng bão số 14 vừa qua.
Nhiệm vụ của đoàn là tham gia hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão lũ, dọn dẹp bùn đất, xác động vật chết, phân phát nhu yếu phẩm, gạo cứu trợ của Chính phủ và đồ cứu trợ của các đoàn thiện nguyện đưa đến, đưa vật tư y tế đến nơi cao hơn để sẵn sàng đón cơn bão số 15.
Các học viên trước khi tham gia cứu trợ đều được trang bị dụng cụ lao động, đồ bảo hộ và hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa tai nạn trong quá trình làm nhiệm vụ. Dù vậy, họ vẫn bị thương do giẫm phải mảnh vỡ, sắt, cành cây, dụng cụ lao động...
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, toàn đội được thăm khám và tiêm vaccine uốn ván miễn phí. Trong ảnh, nhóm cán bộ, học viên đang được VNVC tiếp đón, làm thủ tục chuẩn bị tiêm vaccine.
Mỗi người sẽ được thăm khám, kiểm tra lịch sử tiêm chủng và chỉ định tiêm vaccine uốn ván. Bác sĩ Huỳnh Đặng Thành Phương, Bác sĩ trưởng VNVC Thủ Đức, TP HCM, cho biết các vết thương nhẹ đã được xử lý đúng bước đầu và đã lành, không nghiêm trọng. Việc chủ động tiêm phòng vaccine giúp các cán bộ, chiến sĩ an tâm thực hiện nhiệm vụ, giảm nguy cơ mắc bệnh.
Học viên năm thứ tư Bùi Quang Trường, 21 tuổi, quê Bình Thuận cũ, tham gia cứu trợ tại xã Tuy An Tây, khi nước đã rút. Trường đã tiêm ngừa vaccine uốn ván ngay trong ngày nhập ngũ, nay tiếp tục được bổ sung vaccine để đảm bảo phòng bệnh.
Học viên năm cuối Nguyễn Kim Tùng (hàng đầu, thứ ba từ phải qua), 21 tuổi, ở Đà Lạt, Lâm Đồng, đến cứu trợ tại xã Tuy An Bắc. Trong lúc thông cống, do lượng rác và bùn nhiều, Tùng bị một vết thương lớn, chảy máu ở tay. Một người khác trong nhóm bị rách chân. Khi xảy ra vết thương, bạn được thầy và người dân sơ cứu.
Uốn ván là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm với tỷ lệ tử vong có thể lên đến 90% nếu không được điều trị kịp thời. Chỉ một vết thương nhỏ tiếp xúc với bùn đất, sắt gỉ, nước thải... cũng có thể trở thành cửa ngõ cho vi khuẩn uốn ván xâm nhập. Để tránh mắc uốn ván, bác sĩ Phương lưu ý, người bị thương cần tuân thủ quy trình sơ cứu gồm: rửa sạch vết thương dưới vòi nước sạch để đẩy bụi bẩn ra ngoài.
Vết thương chảy máu và dính nhiều bùn đất nên dùng oxy già để sát khuẩn, cầm máu, tiếp theo rửa lại với xà phòng, lau khô và tiêm phòng càng sớm càng tốt. Đối với các dị vật lớn cắm sâu vào cơ thể, người dân nên đến cơ sở y tế, không tự xử lý tại nhà.
Tiêm vaccine và huyết thanh uốn ván kịp thời là cách phòng bệnh uốn ván hiệu quả. Các nghiên cứu chỉ ra, vaccine uốn ván có hiệu quả phòng bệnh đến 95%. Hiện Việt Nam lưu hành nhiều loại vaccine uốn ván đơn và phối hợp như uốn ván - bạch hầu hấp phụ, bạch hầu - ho gà - uốn ván. Lịch tiêm các mũi căn cứ theo độ tuổi và tiền sử chủng ngừa.
Người chưa tiêm phòng hoặc chưa rõ lịch sử tiêm chủng cần ba mũi trong vòng 7 tháng, có thể được chỉ định thêm huyết thanh kháng uốn ván. Ngoài ra, trước khi có vết thương hở, người dân nên chủ động tiêm vaccine dự phòng. Nếu đã tiêm đầy đủ, khi có vết thương nặng, chỉ tiêm thêm một mũi và không cần dùng huyết thanh kháng uốn ván.
Ông Lê Vĩnh Huy, Giám đốc Trung tâm VNVC Thủ Đức, cho biết việc tiêm chủng miễn phí là cách VNVC gửi lời tri ân, tiếp thêm sức mạnh và động lực đến lực lượng tuyến đầu và bà con miền Trung sau bão lũ.
Nhiều năm qua, VNVC tiên phong trong hoạt động xã hội và từ thiện: trao tặng hàng triệu liều vaccine miễn phí cho trẻ em, phụ nữ mang thai, người cao tuổi, cựu chiến binh, đồng hành chống dịch Covid-19, dịch sởi, hỗ trợ sách vở, nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế và xây dựng nhà tái định cư.
Trong năm 2024-2025, khi lũ lụt tàn phá miền Bắc và Trung - Tây Nguyên, VNVC kịp thời hỗ trợ xây dựng nhà tái định cư, cung cấp miễn phí hàng nghìn liều vaccine và túi thuốc khẩn cấp. Hồi tháng 3, VNVC cũng ủng hộ 500.000 liều vắc xin sởi giúp khống chế dịch. Cuối năm nay, VNVC triển khai chương trình "Tiêm ngừa uốn ván miễn phí cho người dân vùng lũ" từ 22/11 đến 15/12 tại 15 trung tâm ở Đăk Lăk, Khánh Hòa và Ninh Thuận.
Phan Bình
Ảnh: VNVC