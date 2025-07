Căn bệnh khiến ca sĩ nhóm Backstreet Boys thay đổi giọng hát

MỹBrian Littrell, giọng ca nhóm Backstreet Boys, thay đổi giọng hát do mắc chứng rối loạn dây thanh quản và loạn trương lực cơ từ năm 2012.

Trong lần tái xuất Las Vegas với chuỗi chương trình biểu diễn đặc biệt "Into The Millennium" tại sân khấu Sphere vào mùa hè 2025, các fan của Backstreet Boys nhận ra sự thay đổi nhẹ trong giọng hát của Brian Littrell. Nam ca sĩ 50 tuổi sau đó xác nhận rằng giọng hát của anh đã bị ảnh hưởng do một căn bệnh mạn tính liên quan đến dây thanh quản mà anh phải đối mặt suốt hơn một thập kỷ qua.

"Tôi đang trong quá trình điều trị với chuyên gia trị liệu thanh nhạc ở California, giọng của tôi đang dần tự nhiên trở lại. Nhưng đó là một hành trình lâu dài và cần kiên trì", Littrell chia sẻ.

Từ năm 2012, Brian Littrell bắt đầu vật lộn với chứng khó phát âm do căng cơ (Muscle Tension Dysphonia - MTD) và chứng loạn trương lực cơ (dystonia) khiến anh gặp khó khăn trong việc kiểm soát giọng hát, đặc biệt là khi biểu diễn. Trong một video đăng tải gần đây, anh mô tả lại khoảnh khắc các triệu chứng đầu tiên xuất hiện vào giữa chuyến lưu diễn chung với nhóm New Kids On The Block.

"Các cơ quanh dây thanh bắt đầu siết chặt và chặn luồng khí, khiến tôi không thể kiểm soát giọng như trước nữa", Littrell nói.

MTD là một rối loạn giọng nói xảy ra do hoạt động bất thường của các cơ xung quanh thanh quản, không phải do tổn thương mô như các nốt sần hay polyp. Người bệnh thường cảm thấy khàn tiếng, giọng yếu, thắt cổ họng khi nói hoặc hát và mệt mỏi sau khi sử dụng giọng nói trong thời gian dài. MTD thường xuất hiện ở những người dùng giọng nói nhiều như ca sĩ, giáo viên, phát thanh viên, và phổ biến nhất ở người từ 40 đến 50 tuổi, đặc biệt là phụ nữ.

Nhóm nhạc Backstreet Boys. Ảnh: Redferns

Nguyên nhân gây ra MTD chưa được hiểu đầy đủ, nhưng có thể bắt nguồn từ nhiều yếu tố như nhiễm trùng hô hấp, trào ngược axit, hút thuốc thụ động, sử dụng giọng nói quá mức hoặc căng thẳng tâm lý. Có hai dạng MTD: nguyên phát (xảy ra mà không có bất thường ở thanh quản) và thứ phát (phát triển do phản ứng với tổn thương thanh quản khác).

Bên cạnh đó, Littrell còn mắc chứng loạn trương lực cơ, một tình trạng thần kinh gây rối loạn vận động cơ. Dystonia xảy ra khi tín hiệu thần kinh từ não bộ điều khiển cơ bị sai lệch, khiến các cơ co thắt bất thường, đôi khi gây đau. Tình trạng này có thể ảnh hưởng đến một phần hoặc toàn bộ cơ thể và thường kéo dài suốt đời. Các triệu chứng bao gồm: chuột rút, co thắt cơ không kiểm soát, cổ bị vặn, bàn chân quay vào trong, chớp mắt không tự chủ hoặc run tay. Tình trạng này có thể trầm trọng hơn do căng thẳng hoặc các hoạt động lặp lại.

Chẩn đoán MTD và loạn trương lực cơ cần sự đánh giá chuyên sâu từ bác sĩ tai mũi họng và chuyên gia ngôn ngữ trị liệu. Với những trường hợp như Littrell, liệu pháp giọng nói là hướng điều trị chính nhằm thư giãn các cơ và tái huấn luyện cách phát âm. Một số trường hợp nghiêm trọng có thể cần tiêm botox vào cơ thanh quản để giảm căng thẳng.

Dù phải đối mặt với tình trạng sức khỏe ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp ca hát, Brian Littrell vẫn không từ bỏ sân khấu. Cùng với bốn thành viên còn lại, AJ McLean, Kevin Richardson, Nick Carter và Howie Dorough, anh tiếp tục đưa Backstreet Boys trở lại với người hâm mộ, mang theo cả sự kiên cường và nỗ lực không ngừng trong hành trình giữ gìn giọng hát của mình.

Thục Linh (Theo NY Post, Daily Mail)