Campuchia yêu cầu du khách đặt cọc 3.000 USD

Du khách phải đóng tiền đặt cọc ngay khi xuống sân bay, số tiền này được dùng để trả chi phí xét nghiệm nCoV và các vấn đề phát sinh.

Cục Hàng không Dân dụng vừa thông báo về quy định mới dành cho khách quốc tế muốn đến du lịch Campuchia. Theo đó, mọi người đều phải đặt cọc 3.000 USD khi muốn nhập cảnh và phải nộp ngay khi xuống sân bay.

Số tiền này được thông báo dùng để trang trải chi phí xét nghiệm nCoV và y tế phát sinh, thậm chí là cả chi phí hỏa táng (trong trường hợp tử vong vì căn bệnh này). Thêm đó, du khách cũng phải trình được giấy tờ liên quan đến việc đã mua bảo hiểm du lịch, gồm cả bảo hiểm y tế với số tiền chi trả bảo hiểm (nếu bị bệnh) không dưới 50.000 USD. Những yêu cầu này lần đầu tiên được công bố vào hồi giữa tháng 6 và được cập nhật số tiền chính xác vào ngày 16/6.

Campuchia là một trong những điểm đến hút khách ở Đông Nam Á, với "ngôi sao chính" là quần thể đền thờ Angkor được UNESCO công nhận sản thế giới. Ảnh: Tang Chhin Sothy/AFP.

Giới chức Campuchia cho biết mọi người sẽ được lấy lại khoản tiền này khi rời đi, nhưng không phải toàn bộ. Theo thông báo được đưa ra vào 16/6, du khách khi nhập cảnh sẽ được đưa đến một cơ sở xét nghiệm nCoV với giá 5 USD (tiền vận chuyển). Sau đó, họ phải trả thêm 100 USD phí xét nghiệm. Cuối cùng, du khách được đưa đến các khách sạn hoặc trung tâm kiểm dịch và thực hiện cách ly với chi phí 30 USD một đêm cũng như thêm 30 USD cho các bữa ăn để đợi kết quả xét nghiệm. Đây là kịch bản không ai ngồi trên cùng một chuyến bay có kết quả dương tính.

Trong trường hợp Campuchia phát hiện có ca nhiễm trên máy bay, toàn bộ hành khách sẽ được yêu cầu đưa đi cách ly 14 ngày, với mức giá 60 USD ngày gồm ăn, ở. Giá giặt ủi quần áo là 15 USD, chi phí trả cho nhân viên y tế của trung tâm kiểm dịch 6 USD và bảo vệ 3 USD cho mỗi ngày.

Với du khách phát hiện dương tính nCoV, chi phí còn cao hơn. Phí điều trị y tế trong bệnh viện là 180 USD/ ngày. Giá tiền này được tính theo bảng giá ở các bệnh viện công. Và cuối cùng, nếu du khách không may mắn và qua đời tại đây vì nhiễm nCoV sẽ mất thêm 1.500 USD trong số tiền cọc 3.000 USD đã nộp trước đó để chi trả dịch vụ tang lễ, hỏa táng. Do vậy, chi phí có thể sẽ vượt quá con số 3.000 USD tiền cọc và đó là lý do khách cần phải mua bảo hiểm khi đến đây.

Việc phải đặt cọc này đã có hiệu lực. Ngoài ra, du khách cũng phải cung cấp giấy chứng nhận sức khỏe tại nước mà họ xuất phát, trong đó có xét nghiệm âm tính với nCoV. Kết quả xét nghiệm chỉ được chấp nhận nếu có thời gian trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay.

