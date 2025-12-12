Campuchia công bố video cho thấy binh sĩ nhổ cờ Thái Lan, giành lại chốt kiểm soát Boeng Trakuon khi giao tranh bước sang ngày thứ 6.

Trang Fresh News của Campuchia ngày 11/12 đăng video cho thấy lực lượng nước này tiến vào chốt kiểm soát biên phòng Boeng Trakuon tại huyện Thmar Puok thuộc tỉnh Banteay Meanchey, tiếp giáp tỉnh Sa Kaeo của Thái Lan.

Trước đó một ngày, truyền thông Thái Lan công bố hình ảnh lực lượng Thái Lan cắm cờ tại chốt Boeng Trakuon, dưới sự yểm trợ của xe thiết giáp. Lực lượng này sau đó rải dây thép gai ngang đường nhằm "bảo vệ binh sĩ và dân thường".

Campuchia tuyên bố đẩy lùi lực lượng Thái Lan, giành lại chốt Quân nhân Campuchia giành lại chốt biên phòng tỉnh Banteay Meanchey ngày 11/12. Video: Fresh News

Hình ảnh được Campuchia công bố sau đó cho thấy binh sĩ và thiết giáp Thái Lan không còn hiện diện ở chốt Boeng Trakuon. Lính Campuchia tiến đến, hạ cờ Thái Lan, giương cờ Campuchia, đồng thời tháo dỡ hàng rào dây thép gai chăng trên đường.

Phía Campuchia tuyên bố khu vực này có mốc biên giới cố định, song vẫn bị lực lượng Thái Lan tiến vào giao chiến.

Trung tướng Maly Socheata, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, cáo buộc quân đội Thái Lan tiến hành các hành động đi ngược lại luật pháp quốc tế, tấn công phủ đầu nhằm vào binh sĩ và dân thường Campuchia.

Bà cảnh báo nếu quốc tế không buộc Thái Lan chịu trách nhiệm, Bangkok "có thể tiếp tục gây hấn với Phnom Penh và những nước nhỏ hơn trong tương lai".

Binh sĩ Thái Lan cắm cờ tại chốt kiểm soát biên phòng Boeng Trakuon hôm 10/12. Ảnh: The Nation

Quân đội Thái Lan chưa bình luận về thông tin trên. Người phát ngôn quân đội Thái Lan Surasant Kongsiri ngày 11/12 tuyên bố lục quân, hải quân và không quân nước này sẽ tiếp tục hiệp đồng tác chiến nhằm "vô hiệu hóa năng lực quân sự của Campuchia", đặc biệt tại những khu vực có thể gây thương vong cho phía Thái Lan.

Người phát ngôn không quân Thái Lan Jakkrit Thamwichai cho biết lực lượng này sẽ tăng cường không kích vào các vị trí của Campuchia "tùy theo diễn biến chiến trường". Các cuộc không kích sẽ tiếp diễn cho đến khi "Campuchia chấm dứt những hành động đe dọa chủ quyền, an ninh Thái Lan và tính mạng của người Thái".

Các tỉnh biên giới giữa Thái Lan và Campuchia. Đồ họa: BBC

Hải quân Thái Lan phát hiện hoạt động của Hiến binh Hoàng gia (BHQ), lực lượng tinh nhuệ hàng đầu Campuchia, gần khu vực biên giới ven biển. Lực lượng này cho rằng BHQ đã cải tạo một số tòa nhà gần biên giới thành căn cứ quân sự, do đó quyết định sử dụng tàu chiến nã pháo để tập kích phủ đầu.

Bất chấp các nỗ lực quốc tế nhằm thúc đẩy ngừng bắn, giao tranh biên giới Campuchia - Thái Lan chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khi các cuộc đụng độ tiếp diễn sang ngày thứ 6.

Cuộc khủng hoảng bùng phát từ cuối tuần trước đã khiến hàng trăm nghìn dân thường hai nước phải rời bỏ nhà cửa. Campuchia ghi nhận 10 dân thường thiệt mạng và 60 người bị thương, trong khi Thái Lan thông báo 9 binh sĩ, 3 dân thường thiệt mạng, 120 người bị thương.

Thanh Danh (Theo Khmer Times, Fresh News, Nation)