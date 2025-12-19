Campuchia tố F-16 Thái Lan không kích thủ phủ tỉnh biên giới

Campuchia cáo buộc tiêm kích F-16 Thái Lan bay hơn 60 km vào sâu lãnh thổ nước này để không kích thành phố Serei Saophoan, thủ phủ tỉnh Banteay Meanchey.

Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết không quân Thái Lan ngày 18/12 đã tiến hành nhiều đợt không kích vào mục tiêu trên lãnh thổ nước này, đe dọa đến các công trình dân sự và mạng sống của dân thường.

Theo đó, tiêm kích F-16 Thái Lan sáng 18/12 ném hai quả bom xuống xã Phsar Kandal, phía đông thành phố Poipet, "khiến người dân hoảng loạn bỏ chạy khỏi khu vực".

Vào chiều cùng ngày, hai tiêm kích F-16 Thái Lan bay sâu hơn 60 km vào lãnh thổ Campuchia, ném 4 quả bom xuống thành phố Serei Saophoan, thủ phủ tỉnh biên giới Banteay Meanchey. Campuchia chưa công bố thiệt hại và thương vong liên quan các vụ ném bom.

Đây được coi là lần đầu tiêm kích F-16 Thái Lan ném bom xuống thành phố Serei Saophoan. Trước đó, Campuchia cáo buộc chiến đấu cơ Thái Lan không kích mục tiêu ở Siem Reap, cách biên giới khoảng 70 km.

Vị trí thành phố Poipet và Serei Saophoan của tỉnh Banteay Meanchey, Campuchia. Đồ họa: Cambodianess

Trung tướng Jakkrit Thamwichai, phát ngôn viên không quân Thái Lan, trước đó cho hay họ tấn công "cơ sở quân sự cất giữ vũ khí, đạn dược, chất nổ và rocket BM-21" của Campuchia tại khu vực ngoại ô thành phố Poipet, không đề cập đến thành phố Serei Saophoan.

Tướng Thamwichai khẳng định quân đội Thái Lan "đã triển khai các hoạt động trinh sát kỹ lưỡng để xác định chính xác mục tiêu, phát hiện các chuyến hàng đưa rocket BM-21 bên trong và ngoài cơ sở". Sau khi kiểm tra khu vực để xác nhận không có dân thường có mặt tại đây, không quân Thái Lan tấn công mục tiêu.

Xung đột giữa Campuchia và Thái Lan bùng phát ngày 7/12, đến nay đã kéo dài sang ngày thứ 13. Thái Lan gần đây tăng cường sử dụng tiêm kích F-16 để tấn công mục tiêu mặt đất, trong khi Campuchia cáo buộc đây là hành động xâm phạm lãnh thổ và sử dụng vũ khí "bất cân xứng". Quân đội Campuchia không sở hữu tiêm kích hoặc các hệ thống phòng không có đủ khả năng đối phó với F-16.

Giao tranh giữa hai nước đã khiến ít nhất 39 người thiệt mạng, trong đó 21 binh sĩ cùng một dân thường Thái Lan và 18 dân thường Campuchia, theo các công bố của quân đội Thái Lan và Bộ Nội vụ Campuchia tính đến ngày 16/12. Hàng trăm nghìn dân thường ở cả hai nước phải sơ tán khỏi biên giới.

Thái Lan cho biết có 5.000-6.000 công dân nước này mắc kẹt tại thành phố Poipet sau khi Campuchia đóng các cửa khẩu dọc biên giới. Bộ Nội vụ Campuchia cho biết quyết định đóng cửa khẩu là cần thiết để giảm thiểu rủi ro cho dân thường trong lúc giao tranh diễn ra, thêm rằng những người muốn rời đi có thể đi bằng đường hàng không.

Tiêm kích F-16 Thái Lan tham gia diễn tập Cope Tiger 2025 ngày 27/3. Ảnh: Không quân Thái Lan

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với lãnh đạo hai nước để yêu cầu chấm dứt xung đột, nhưng giao tranh vẫn tiếp diễn trong những ngày qua. Đặc phái viên phụ trách châu Á của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 18/12 lên đường tới Campuchia và Thái Lan để làm trung gian hòa giải giữa hai nước, nhưng kết quả đàm phán chưa được công bố.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, Nation Thailand, Khmer Times)