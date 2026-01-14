Campuchia, Thái Lan tranh cãi vì cáo buộc 'chiếm làng biên giới'

Campuchia cáo buộc quân đội Thái Lan tiếp tục kiểm soát các khu dân cư của nước này, Bangkok gọi đây là thông tin "vô căn cứ".

Trong cuộc phỏng vấn được công bố ngày 13/1, Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn cáo buộc quân đội Thái Lan "tiếp tục chiếm đóng các khu vực sâu trong lãnh thổ Campuchia", khẳng định ít nhất 4 khu vực vẫn do nước láng giềng kiểm soát.

"4.000 gia đình Campuchia không thể trở về nhà do Thái Lan kiểm soát những vùng này. Quân đội Thái Lan dựng rào chắn bằng dây thép gai và container tại một số nơi, gây nguy hiểm cho thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước", ông cho hay.

Rào chắn bằng container và dây thép gai tại biên giới Campuchia - Thái Lan trong ảnh công bố ngày 5/1. Ảnh: Nation Thailand

Ngoại trưởng Sokhonn nhận định tình hình biên giới vẫn yên tĩnh, bày tỏ hy vọng Thái Lan sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn. Quan chức Campuchia khẳng định "các khu dân cư bị chiếm đóng sẽ là ưu tiên hàng đầu", nhấn mạnh Phnom Penh cần giải quyết vấn đề này để người dân có thể về nhà.

Các quan chức chính phủ và chỉ huy quân đội Thái Lan sau đó dẫn lại tuyên bố ngày 12/1 của Bộ Ngoại giao Thái Lan, cho rằng cáo buộc từ Campuchia là "vô căn cứ".

"Duy trì các vị trí đóng quân sau lệnh ngừng bắn là hành động tuân thủ trực tiếp những biện pháp xuống thang theo thỏa thuận. Không được hiểu sai điều này là hành vi chiếm đóng lãnh thổ", Bộ Quốc phòng Thái Lan cho hay.

Tướng Winthai Suvaree, phát ngôn viên lục quân Thái Lan, chỉ trích Campuchia "lan truyền thông tin sai lệch để làm tổn hại danh tiếng của Thái Lan". "Thiết bị không người lái (drone) của Campuchia vẫn thỉnh thoảng vượt qua biên giới và dường như đang làm nhiệm vụ trinh sát, dù số lượng không nhiều như trong giai đoạn xung đột", ông nói.

Giao tranh tái bùng phát đầu tháng 12/2025 khiến ít nhất 23 người ở Thái Lan và 32 người ở Campuchia thiệt mạng, hơn 900.000 người dân ở hai nước phải sơ tán.

Các tỉnh biên giới của Thái Lan và Campuchia. Đồ họa: BBC

Đại diện Ủy ban Biên giới Chung Campuchia - Thái Lan (GBC) ngày 27/12/2025 ký tuyên bố chung tái khẳng định cam kết thực thi đầy đủ lệnh ngừng bắn. Hai bên nhất trí hướng tới hòa bình, ổn định và an ninh cho người dân sống dọc khu vực biên giới, cũng như không nổ súng vô cớ, không tiến quân, không triển khai hay điều động lực lượng tiến sát vị trí của bên còn lại.

Ngoại trưởng Sokhonn cho biết Campuchia những tuần qua đề nghị tổ chức cuộc họp của GBC, song Thái Lan chưa xác nhận tham gia. Bộ Ngoại giao Thái Lan thông báo nước này đang hoàn tất các thủ tục nội bộ cho đàm phán, dự kiến diễn ra sau khi chính phủ mới thành lập sau cuộc bầu cử ngày 8/2.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, Reuters, Khmer Times, Nation Thailand)