Campuchia - Thái Lan tố nhau pháo kích khu dân cư

Campuchia nói có thêm 9 dân thường thiệt mạng trong các đòn pháo kích của Thái Lan, trong khi Bangkok cáo buộc Phnom Penh bắn phá khu dân cư.

Tờ Khmer Times hôm nay đưa tin Campuchia đã ghi nhận thêm 9 dân thường thiệt mạng vì các cuộc tập kích của Thái Lan trong ngày 25/12, nâng tổng số người chết vì giao tranh ở nước này lên 30.

Bộ Nội vụ Campuchia cho hay lực lượng Thái Lan đã tiến hành loạt hành động quân sự từ sáng đến chiều 25/12, gồm bắn và thả các loại đạn dược khác nhau nhằm vào khu dân cư. Không quân Thái Lan được cho là đã tập kích sâu hơn vào lãnh thổ Campuchia, nhắm đến những mục tiêu cách biên giới khoảng 170 km.

Gần 100 người cũng bị thương vì các cuộc pháo kích dữ dội của Thái Lan. Khoảng 640.000 người Campuchia phải rời bỏ nhà cửa khi giao tranh chưa có dấu hiệu chấm dứt. Bộ Nội vụ Campuchia cảnh báo những con số này có thể gia tăng khi các cuộc tấn công tiếp diễn.

Quân đội Thái Lan pháo kích về phía lãnh thổ Campuchia ngày 16/12. Ảnh: AP

Chính quyền Thái Lan ngày 25/12 cáo buộc Campuchia tiếp tục sử dụng vũ khí hạng nặng để bắn phá các khu vực dân sự. Đại tá Kannanat Pornnipatkul, trợ lý phát ngôn viên quân đội Thái Lan, cho biết Campuchia đã bắn khoảng 40 rocket BM-21 vào làng Ban Klong Pang ở tỉnh Sa Kaeo vào sáng sớm cùng ngày.

Ông Kannanat thêm rằng Campuchia đã tập kích ít nhất 150 khu dân cư của Thái Lan bằng rocket và đạn pháo kể từ khi xung đột tái bùng phát. Các cuộc tấn công đã khiến 190 ngôi nhà, một bệnh viện, hai trường học và nhiều công trình bị hư hại.

"Chúng tôi đã lên án những cuộc tấn công như vậy và báo cáo chúng với cộng đồng quốc tế, nhưng Campuchia vẫn tiếp tục. Điều này cho thấy rõ ràng Campuchia không chỉ nhắm vào lực lượng quân sự, mà còn cả các khu dân cư Thái Lan", đại tá Kannanat nói.

Phnom Penh trước đó cũng tố cáo Bangkok tấn công khu vực dân cư Campuchia bằng vũ khí hạng nặng và tiêm kích F-16. Thái Lan khẳng định tất cả hành động đều mang tính phòng thủ và nhằm đáp trả những cuộc tấn công của Campuchia.

Giao tranh giữa hai nước vẫn tiếp diễn khi Ban Thư ký Ủy ban Biên giới chung Campuchia - Thái Lan họp tại cửa khẩu Prom-Pak Kard, nằm giữa tỉnh biên giới Pailin và Chanthaburi. Trong ngày họp thứ hai hôm 25/12, Ban Thư ký tiếp tục thảo luận nhằm đảm bảo một thỏa thuận ngừng bắn, tìm giải pháp khôi phục ổn định giữa hai nước và giúp cuộc sống sớm trở lại bình thường.

Thanh Tâm (Theo Khmer Times, Bangkok Post)