Campuchia - Thái Lan đạt thỏa thuận 13 điểm về duy trì ngừng bắn

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia và Thái Lan nhất trí duy trì thực thi lệnh ngừng bắn, đồng ý để ASEAN lập phái đoàn giám sát biên giới.

Tại phiên họp bất thường của Ủy ban Biên giới chung Campuchia - Thái Lan (GBC) diễn ra ở trụ sở Bộ Quốc phòng Malaysia hôm nay, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha và quyền Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattaphon Narkphanit đã đạt đồng thuận về 13 điểm then chốt trong thực thi thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước.

Hai bên sẽ cho phép triển khai Nhóm Quan sát Tạm thời (IOT), gồm các tùy viên quân sự ASEAN, ở cả Campuchia và Thái Lan để giám sát tình hình thực địa. Mỗi nhóm sẽ được dẫn đầu bởi tùy viên quân sự Malaysia ở nước sở tại, không được vượt qua đường biên giới.

Đây là bước chuẩn bị để thiết lập Nhóm Quan sát chính thức của ASEAN trong thời gian tới.

Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha (trái) và quyền Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattaphon Narkphanit tại Kuala Lumpur ngày 7/8. Ảnh: Khaosod

"Chúng tôi đã thống nhất triển khai lực lượng quan sát của ASEAN tại cả hai bên biên giới. Thái Lan và Campuchia là hai nước láng giềng có chung đường biên giới, không thể tách rời. Các bên cần giải pháp để người dân được sống yên bình trở lại", ông Nattaphon phát biểu sau cuộc họp.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết cuộc họp GBC lần này là một phần thỏa thuận giữa ông và quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai. Sau phiên họp bất thường của GBC, hai bên đã nhất trí thêm về điều kiện thực thi lệnh ngừng bắn và tăng cường cơ chế liên lạc trực tiếp giữa lực lượng vũ trang hai nước.

Các bên cam kết chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch, không tấn công dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, không điều động thêm binh lính và không có hành vi khiêu khích quân sự. Campuchia và Thái Lan cũng sẽ tránh các hành động như xâm nhập không phận của nhau hoặc xây dựng công trình quân sự mới dọc biên giới.

Hai nước bảo đảm an toàn cho dân thường và tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, trong đó có đối xử nhân đạo với tù binh và trao trả thi thể người thiệt mạng một cách tôn trọng. Phnom Penh cũng đề nghị Bangkok sớm thả 18 binh sĩ đang bị giam giữ.

Hai nước sẽ tổ chức phiên họp Ủy ban Biên giới Khu vực (RBC) trong vòng hai tuần và cuộc họp GBC tiếp theo trong vòng một tháng kể từ ngày 7/8. Nếu cần thiết, Campuchia và Thái Lan có thể triệu tập một cuộc họp bất thường khác theo hình thức như hiện tại.

Giao tranh Campuchia - Thái Lan bùng phát gần đền Ta Moan Thom sáng 24/7, sau đó lan sang các khu vực khác dọc biên giới. Đây là cuộc giao tranh nghiêm trọng nhất giữa hai nước láng giềng trong hơn 10 năm qua, khiến ít nhất 43 người thiệt mạng ở cả hai bên.

Campuchia và Thái Lan đạt thỏa thuận ngừng bắn ngày 28/7, sau cuộc đàm phán tại Malaysia. Lãnh đạo các quân khu Thái Lan và Campuchia thống nhất không triển khai thêm hay điều chuyển lực lượng dọc biên giới để thực thi lệnh ngừng bắn.

Thanh Danh (Theo Reuters, Fresh News, Nation)