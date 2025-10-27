Campuchia rút vũ khí hạng nặng khỏi biên giới giáp Thái Lan

Quân đội Campuchia rút xe tăng và pháo hạng nặng khỏi biên giới với Thái Lan trong đêm, bắt đầu thực thi thỏa thuận ký kết tại Malaysia.

Truyền thông Campuchia cho biết quá trình rút xe tăng, pháo hạng nặng và thiết bị quân sự khỏi khu vực từng xảy ra xung đột với Thái Lan được khởi động lúc 21h ngày 26/10, dưới sự giám sát của Đội Quan sát ASEAN, vài giờ sau khi Thủ tướng Hun Manet và người đồng cấp Thái Lan Anutin Charnvirakul ký văn kiện hòa bình tại Malaysia.

Đây là giai đoạn đầu tiên trong quá trình thực thi thỏa thuận hòa bình Campuchia - Thái Lan, được ký dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47.

Xe tăng Campuchia được đưa khỏi khu vực giáp biên giới Thái Lan vào đêm 26/10. Ảnh: Khmer Times

Chính phủ Campuchia khẳng định cam kết "thực thi đầy đủ và chân thành" các nội dung của thỏa thuận, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thái Lan và các đối tác ASEAN nhằm bảo đảm hòa bình bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước.

Thiếu tướng Winthai Suvaree, người phát ngôn quân đội Thái Lan, cho biết chỉ huy Quân khu 2 nước này và Quân khu 4 Campuchia hôm 25/10 thống nhất kế hoạch cùng rút khí tài khỏi khu vực tranh chấp, đồng thời xác nhận sẽ phối hợp chặt chẽ để thực hiện đúng mục tiêu đề ra.

Ông Winthai nhấn mạnh quân đội Thái Lan "cam kết giải quyết các vấn đề biên giới bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng chủ quyền và quan hệ quốc tế", nhằm duy trì ổn định và trật tự tại vùng giáp ranh hai nước.

Xung đột biên giới nổ ra giữa Campuchia và Thái Lan hôm 24/7 với các cuộc tập kích bằng vũ khí hạng nặng khiến hàng chục người chết. Tổng thống Trump khi đó cảnh báo sẽ từ bỏ các thỏa thuận thương mại với cả đôi bên nếu họ không chấm dứt giao tranh, góp phần giúp hai nước đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngày 28/7.

Được đặt tên là "Hiệp định Kuala Lumpur", thỏa thuận ràng buộc Thái Lan và Campuchia lập tức ngừng mọi hành động thù địch, rút vũ khí hạng nặng khỏi các khu vực xung đột và khởi động hoạt động rà phá bom mìn chung.

Thanh Danh (Theo Nation, Fresh News, Khmer Times)