Campuchia nói công dân Trung Quốc bị thương vì đạn pháo Thái Lan

Campuchia cáo buộc Thái Lan pháo kích vào nhà dân ở tỉnh biên giới, khiến một người mang quốc tịch Trung Quốc bị thương.

Bộ Nội vụ Campuchia ngày 22/12 cho biết lực lượng Thái Lan đã bắn ít nhất 13 quả đạn pháo vào "khu vực dân sự" tại hai xã thuộc tỉnh biên giới Battambang. Các đợt pháo kích này khiến một ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn và một công dân Trung Quốc bị thương.

Đây là lần đầu tiên Campuchia thông báo về việc công dân Trung Quốc bị thương kể từ khi xung đột biên giới với Thái Lan nổ ra.

Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết đạn pháo 155 mm sáng nay tiếp tục được bắn vào hai huyện Phnum Proek và huyện Sampov Lun của tỉnh Battambang, mỗi đợt gồm 5-7 quả và cách nhau khoảng hai tiếng, khiến một dân thường bị thương.

Cột khói bốc lên tại tỉnh Pursat, Campuchia ngày 13/12 trong đụng độ ở khu vực biên giới với Thái Lan. Ảnh: AFP

Bộ Quốc phòng Campuchia lên án đây là "hành động tấn công bừa bãi", vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế. Cơ quan này cho biết tình hình tại các khu vực bị pháo kích đã tạm lắng, song lực lượng Campuchia vẫn theo dõi chặt chẽ và duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Phnom Penh chưa bình luận về thông tin công dân bị thương ở khu vực giao tranh. Thái Lan cũng chưa lên tiếng về cáo buộc trên.

Bộ tư lệnh Quân khu 1 của Thái Lan hôm nay thông báo giao tranh dọc biên giới tại tỉnh Sa Kaeo, giáp tỉnh Battambang, gia tăng từ rạng sáng nay với hỏa lực hạng nặng được bắn từ phía Campuchia. Quân đội Thái Lan ghi nhận một vụ pháo kích trúng khu dân cư tại Don Lum, huyện Khok Sung, gây hỏa hoạn và làm hư hại nghiêm trọng một căn nhà.

Các báo cáo địa phương của Thái Lan cho biết pháo binh và súng phóng lựu tiếp tục được sử dụng rải rác khi lực lượng Campuchia củng cố vị trí phòng thủ.

Vị trí các tỉnh biên giới Thái Lan và Campuchia. Đồ họa: BBC

Giao tranh ác liệt nhất được ghi nhận tại ba mặt trận nơi Thái Lan chưa kiểm soát hoàn toàn các khu vực tranh chấp, gồm Ban Khlong Phaeng - Bueng Takuan thuộc huyện Ta Phraya, Ban Nong Ya Kaeo - Ban Prey Chan và Ban Nong Chan - Chok Chey thuộc huyện Khok Sung.

Quân đội Thái Lan cho biết đã đáp trả bằng tiêm kích F-16 tại khu vực Ta Phraya - Bueng Takuan trong khoảng 5h–6h30. Trung tâm tác chiến Quân khu 1 kêu gọi người dân ở 4 huyện biên giới thuộc tỉnh Sa Kaeo ở lại các điểm sơ tán cho đến khi tình hình hạ nhiệt.

Trong cuộc họp đặc biệt của các ngoại trưởng ASEAN tại Kuala Lumpur hôm nay, Thái Lan và Campuchia nhất trí sẽ tổ chức các cuộc thảo luận trong khuôn khổ Ủy ban Biên giới chung, dự kiến diễn ra ngày 24/12 tại khu vực đường biên giới thuộc tỉnh Chanthaburi của Thái Lan.

Thanh Danh (Theo Kiripost, AFP, Nation)