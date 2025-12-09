Campuchia đăng video nghi là hậu quả do đòn không kích của F-16 Thái Lan, trong khi Bangkok thông báo tấn công nơi "cất giấu vũ khí" của đối phương.

Hãng tin Fresh News và Khmer Times của Campuchia hôm nay đăng video được cho là cảnh tiêm kích F-16 Thái Lan không kích lãnh thổ nước này, cho thấy cột khói bốc lên từ khu vực trung tâm thành phố Samraong thuộc tỉnh Oddar Meanchey, tiếp giáp tỉnh Sa Kaeo của Thái Lan.

Giới chức địa phương nói rằng vụ tập kích xảy ra vào khoảng 10h30, trúng nhiều công trình và hạ tầng trong thành phố.

Campuchia công bố video 'F-16 Thái Lan không kích lãnh thổ' Người dân tại Samraong, tỉnh Oddar Meanchey, ghi lại hình ảnh vụ không kích thành phố sáng 9/12. Video: Khmer Times

Giới chức Campuchia cũng công bố hình ảnh một casino tại khu vực Thma Da thuộc tỉnh Pursat, tiếp giáp tỉnh Trat của Thái Lan, bị tấn công bằng pháo hạng nặng.

Giới chức địa phương cho hay quân đội Thái Lan "nã đạn gần như liên tục suốt đêm", đồng thời thực hiện nhiều hoạt động trinh sát trước khi pháo kích vị trí O Phluok Damrei bằng đạn pháo 105 mm lúc 5h30-6h10.

Campuchia cáo buộc pháo Thái Lan "đánh sâu tới 28 km" vào lãnh thổ nước này, khiến 7 dân thường thiệt mạng và hơn 20 người bị thương tại các tỉnh Preah Vihear, Oddar Meanchey và Banteay Meanchey tính đến sáng 9/12. Nhiều quả đạn rơi xuống các làng cách xa biên giới, gây hư hại nhà cửa, đất nông nghiệp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều cộng đồng.

Casino tại tỉnh Pursat của Campuchia trúng đạn trong đợt giao tranh biên giới với Thái Lan. Ảnh: Khmer Times

Trong khi đó, đại diện Quân khu 1 Thái Lan thông báo đơn vị biên phòng Burapha đã phá hủy một casino "nằm bên kia biên giới giáp tỉnh Sa Kaeo", đồng thời công bố hình ảnh cho thấy tòa nhà bị trúng đạn pháo từ xe tăng. Quan chức Thái Lan nói rằng công trình được quân đội Campuchia sử dụng để "khai hỏa và cất giấu vũ khí", buộc họ nổ súng đáp trả.

Quân đội Thái Lan trưa 9/12 xác nhận có thêm hai binh sĩ thuộc đơn vị biên phòng Suranaree thuộc Quân khu 2 thiệt mạng trong giao tranh, nâng tổng số binh sĩ Thái Lan tử vong lên 3 người kể từ khi đụng độ bùng phát cuối tuần qua.

Tính từ đầu tháng 7 tới nay, hơn 50 dân thường và binh sĩ ở Campuchia và Thái Lan đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh, hơn 300.000 người phải sơ tán khỏi các khu vực xung đột.

Hình ảnh xe tăng Thái Lan nã pháo phá hủy một casino trên lãnh thổ Campuchia được công bố hôm 9/12. Ảnh: Nation

Thanh Danh (Theo Nation, Fresh News, Khmer Times)