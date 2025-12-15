Campuchia cáo buộc Thái Lan không kích sâu vào lãnh thổ

Campuchia nói rằng tiêm kích Thái Lan xâm nhập 70 km vào vùng trời và ném bom các vị trí gần quần thể đền Angkor.

Bộ Quốc phòng Campuchia hôm nay cho biết một tiêm kích Thái Lan đã ném bom "gần trại dân thường sơ tán ở huyện Srei Snam, tỉnh Siem Reap".

Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra nói rằng đây là lần đầu quân đội Thái Lan không kích những khu vực thuộc tỉnh Siem Reap, nơi có quần thể đền Angkor hàng trăm năm tuổi và di sản Angkor Wat được UNESCO công nhận. Theo ông Neth Pheaktra, tiêm kích F-16 Thái Lan đã xâm nhập hơn 70 km vào vùng trời Campuchia.

Những ngôi nhà bị hư hại ở huyện Thma Puok, tỉnh Oddar Meanchey, Campuchia hôm 14/12. Ảnh: Phnom Penh Post

Giới chức Thái Lan chưa lên tiếng về thông tin này.

Tướng Winthai Suvaree, phát ngôn viên lục quân Thái Lan, cùng ngày tuyên bố lực lượng nước này đang kiểm soát ngôi đền tranh chấp Prasat Ta Kwai, nằm sát đường biên giới hai nước. Campuchia tiếp tục đáp trả bằng nhiều loại vũ khí nhằm gây thiệt hại cho lực lượng Thái Lan.

Thái Lan ngày 14/12 cho biết ít nhất 16 binh sĩ thiệt mạng kể từ khi xung đột tái bùng phát hôm 7/12, trong khi Campuchia nói đã có 12 dân thường thiệt mạng và không công bố thương vong quân đội. Hàng trăm nghìn người Thái Lan và Campuchia sống dọc theo biên giới phải rời bỏ nhà cửa đến các trung tâm lánh nạn tạm bợ.

Vị trí huyện Srei Snam, tỉnh Siem Reap, Campuchia. Đồ họa: Nikkei

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước cho biết hai nước đã đồng ý ngừng bắn từ tối 13/12. Giới chức Thái Lan sau đó phủ nhận thông tin, Thủ tướng Anutin Charnvirakul khẳng định lực lượng nước này sẽ tiếp tục hành động quân sự. Tính đến ngày 15/12, giao tranh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Huyền Lê (Theo AFP, Khmer Times, Nation Thailand)