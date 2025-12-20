Campuchia cáo buộc F-16 Thái Lan phá hủy cầu huyết mạch

Campuchia cho biết Thái Lan tiếp tục dùng tiêm kích F-16 ném bom cầu O Chik, gây hư hại nghiêm trọng cho tuyến huyết mạch ở tỉnh biên giới.

Bộ Quốc phòng Campuchia hôm nay cho biết hai tiêm kích F-16 của Thái Lan đêm 19/12 đã ném ba quả bom xuống cây cầu O Chik, công trình giao thông quan trọng nối huyện Chong Kal, tỉnh biên giới Oddar Meanchey và huyện Srei Snam, tỉnh Siem Reap.

Cầu O Chik nằm trên Quốc lộ 68, là tuyến kết nối huyết mạch giữa hai tỉnh ở tây bắc Campuchia trong hơn một thập kỷ qua, giúp người dân địa phương đi lại, giao thương, vận chuyển nông sản. Cây cầu này từng là mục tiêu của F-16 Thái Lan trong cuộc tập kích 5 ngày trước.

Hình ảnh được truyền thông Campuchia công bố cho thấy những lỗ thủng lớn xuất hiện trên mặt cầu, để lộ phần cốt thép bị đứt, khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Cầu O Chik nối tỉnh Oddar Meanchey và tỉnh Siem Reap của Campuchia phá hủy vào đêm 19/12. Ảnh: Khmer Times

Phnom Penh nhận định cây cầu bị phá hủy đã làm gián đoạn nghiêm trọng sinh kế và khả năng đi lại của người dân hai tỉnh, làm gia tăng hệ lụy nhân đạo của cuộc xung đột biên giới.

Giới chức Campuchia mô tả đây là hành động tấn công bừa bãi, vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế, đồng thời cho rằng các cuộc không kích này thách thức nỗ lực trung gian hòa giải của Mỹ và Trung Quốc.

Quân đội Thái Lan cùng ngày cho biết tình hình dọc biên giới vẫn căng thẳng với nhiều điểm xảy ra giao tranh, nhưng không đề cập đến cuộc không kích vào cầu O Chik.

Theo Quân khu 2 Thái Lan, tại một số khu vực thuộc tỉnh Si Sa Ket và Surin, lực lượng Campuchia tiếp tục sử dụng pháo binh, xe tăng và thiết giáp bắn vào vị trí của Thái Lan, gây hư hại cho công sự và làm một số binh sĩ Thái Lan bị thương.

Quân đội Thái Lan cho biết đã đáp trả bằng hỏa lực pháo binh, buộc đối phương phải di chuyển trận địa.

Vị trí các tỉnh biên giới Thái Lan và Campuchia. Đồ họa: BBC

Hải quân Hoàng gia Thái Lan thông báo đã hoàn tất một chiến dịch tuần tra gần đảo Ko Kut, tỉnh Trat, nhằm bảo đảm an ninh hàng hải.

Phát ngôn viên hải quân Thái Lan khẳng định chiến dịch được tiến hành theo kế hoạch, tình hình đã được kiểm soát và không gây ảnh hưởng tới đời sống người dân, đồng thời kêu gọi công chúng theo dõi thông tin từ các nguồn chính thức.

Xung đột giữa Campuchia và Thái Lan tái bùng phát vào ngày 7/12 và đến nay vẫn diễn ra căng thẳng. Các nỗ lực trung gian đối thoại của Mỹ và nhiều nước vẫn chưa đạt được tiến triển khi Thái Lan và Campuchia đổ lỗi cho nhau leo thang xung đột, yêu cầu đối phương ngừng bắn trước.

Đợt giao tranh đã khiến ít nhất 40 người thiệt mạng, trong đó 21 binh sĩ cùng một dân thường Thái Lan và 18 dân thường Campuchia, theo các công bố của quân đội Thái Lan và Bộ Nội vụ Campuchia tính đến ngày 19/12.

Thanh Danh (Theo Khmer Times, Fresh News, Nation)