Campuchia bắt quản lý casino nơi 42 người Việt chạy trốn

Bị giới chức bắt và thẩm vấn, công dân Trung Quốc là quản lý casino nơi 42 người Việt bỏ trốn ở tỉnh Kadal thừa nhận hành vi cưỡng bức lao động.

Truyền thông Campuchia hôm nay dẫn lời tướng Keo Vannthan, phát ngôn viên Cục Di trú, cho biết ông đã chỉ huy một nhóm tới kiểm tra casino Golden Phoenix tại ấp Chrey Thum, xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal, nơi 42 người Việt chạy trốn gần đây.

Cán bộ Cục Di trú Campuchia thẩm vấn quản lý casino người Trung Quốc (phải). Ảnh: Khmer Times

Ông Vannthan cho hay khi bị thẩm vấn, quản lý casino là công dân Trung Quốc, thừa nhận đã cưỡng ép lao động người Việt làm việc trái ý muốn, đồng thời khai báo những người chạy trốn đang nợ tiền công ty. Quản lý này đã bị bắt để phục vụ điều tra.

Quan chức này cho hay 11 người Việt cũng nói rằng lý do họ chạy trốn là do tranh chấp với quản lý sòng bạc, do casino không tuân thủ điều khoản hợp đồng. "Công ty hứa trả lương 800 USD nhưng quản lý chỉ trả 400-500 USD một tháng", ông nói.

Ông nói thêm những người Việt này đang bị tạm giữ chờ trục xuất vì "không người nào có hộ chiếu".

Bộ trưởng Nội vụ kiêm Phó thủ tướng Campuchia Sar Kheng ngày 19/8 cho biết nước này đang mở cuộc rà soát quy mô toàn quốc đối với tất cả người nước ngoài đang sinh sống tại Campuchia, chú trọng tìm kiếm công dân nước ngoài là nạn nhân của những kẻ buôn người.

Ông cho hay cảnh sát hai tỉnh Kandal và Sihanoukville đã kiểm tra tình trạng người nước ngoài cư trú hoặc làm việc tại các khách sạn, bất động sản cho thuê và sòng bạc.

Kong Sophoan, thống đốc tỉnh Kandal, ngày 21/8 cho biết cảnh sát quốc gia Campuchia đang điều tra quy mô của hoạt động "phạm tội", trước khi quyết định bước tiếp theo.

"Chúng tôi khuyến khích doanh nghiệp tuân thủ luật Lao động của Campuchia, chấp hành quy định trong giấy phép kinh doanh, đảm bảo nhân viên thực hiện đúng nghĩa vụ, không sử dụng ma túy hay cưỡng bức lao động, giam người", ông Sophoan nói.

Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình, An Giang ngày 18/8 bắt 40 người gồm 35 nam, 5 nữ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Những người này cho biết có tổng cộng 42 người trốn khỏi casino ở tỉnh Kandal, Campuchia, bơi qua sông Bình Di về nước. Tuy nhiên, một người bị nước cuốn thiệt mạng, một người bị bảo vệ casino bắt lại.

Những người chạy khỏi casino Campuchia tại nơi nghỉ ngơi ở tỉnh An Giang ngày 19/8. Ảnh: Ngọc Tài.

Những người này khai trước đó trốn sang Campuchia làm việc tại một số casino. Do làm việc quá thời gian quy định, không được nghỉ ngơi và không được trả lương, họ tìm cách vượt biên về Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 19/8 đề nghị Campuchia hỗ trợ điều tra nguyên nhân 42 người Việt chạy khỏi casino ở tỉnh Kandal.

Nhiều người Việt gần đây bị lừa sang Campuchia bán cho các tổ chức đánh bạc hoặc kinh doanh tiền ảo, bị bóc lột sức lao động, muốn về phải nộp 3.000-30.000 USD.

Theo Bộ Công an, các cơ sở cưỡng bức lao động, cưỡng đoạt tài sản tập trung ở khu Bà Vẹt, tỉnh Svaytieng, Banteay Meanchay, tỉnh Poipet, thành phố Shihanoukvile, tỉnh Preah Shihanouk, Chrey Thom, tỉnh Kandal và Phnom Penh. 6 tháng đầu năm, công an Việt Nam phối hợp với giới chức Campuchia giải cứu hơn 250 trường hợp bị lừa đi lao động trái phép.

Hồng Hạnh (Theo KhmerTimes)