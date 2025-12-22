Campuchia 'bắn rơi UAV cỡ lớn của Thái Lan'

Truyền thông Campuchia đăng video cho thấy một UAV cỡ lớn, được cho là thiết bị trinh sát của Thái Lan, bị bắn hạ trong giao tranh tại tỉnh biên giới Banteay Meanchey.

Báo Khmer Times của Campuchia cho biết lực lượng nước này đã bắn rơi một máy bay không người lái (UAV) cỡ lớn của Thái Lan tại xã Sla Kram, huyện Svay Chek ở tỉnh Banteay Meanchey vào sáng 21/12.

Phnom Penh Post đăng video do binh sĩ Campuchia quay tại hiện trường cho thấy xác một UAV trinh sát kích thước lớn nằm trên bãi cỏ và một số người đứng xung quanh hiện trường. Chủng loại UAV và phương thức bắn hạ nó không được đề cập.

Ảnh hiện trường cho thấy mẫu UAV này sử dụng bánh cao su Tost-aero đường kích 200 mm, có thể chịu được tải trọng lớn và tốc độ cao khi cất hạ cánh, thường dùng cho máy bay hạng nhẹ.

Giới chức Thái Lan chưa bình luận về thông tin.

Campuchia tuyên bố bắn rơi UAV cỡ lớn của Thái Lan Nơi được cho là hiện trường UAV Thái Lan rơi tại tỉnh Banteay Meanchey hôm 21/12. Video: Phnom Penh Post

Nếu được xác thực, đây sẽ là UAV thứ hai của Thái Lan rơi tại lãnh thổ Campuchia trong vài ngày qua. Thái Lan cho biết UAV DP-20 nước này tối 17/12 "mất kiểm soát" và rơi xuống khu vực thành phố Poipet tại Campuchia, thêm rằng đang điều tra nguyên nhân sự việc.

DP-20 là mẫu UAV chiến thuật do công ty D-Techno của Thái Lan phát triển, chuyên làm nhiệm vụ giám sát, trinh sát, tuần tra. Máy bay này cũng sử dụng bánh cao su chuyên dụng Tost-aero đường kính 200 mm.

Dù vậy, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Narkphanit trước đó ám chỉ khả năng phi cơ đã bị bắn hạ, khi lưu ý rằng Campuchia sở hữu các vũ khí phòng không tầm ngắn và không thể tránh khỏi một số tổn thất trong xung đột, dù có tiến hành các biện pháp phòng ngừa.

Bánh cao su của chiếc UAV mà Campuchia tuyên bố bắn rơi ngày 21/12. Ảnh: KhmerTimes

Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết quân đội Thái Lan sáng 22/12 tiếp tục tập kích các mục tiêu ở nước này, trong đó có triển khai tiêm kích F-16 thả 4 quả bom xuống khu vực Boeung Trakoun tại tỉnh Banteay Meanchey. Theo cơ quan này, lực lượng Campuchia đang chiến đấu quyết liệt để chống trả và tiếp tục giám sát chặt chẽ, duy trì cảnh giác nhằm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.

Lục quân Thái Lan ngày 21/12 tuyên bố đã thiết lập vành đai an ninh ở Đồi 350, đền Ta Kwai tại tỉnh Surin, cũng như các khu vực Chong An Ma, Sum Tae, Chong Chom, Chong Rayee và Chong Pror. Dù giao tranh quy mô lớn đã lắng xuống tại các địa điểm trên, đụng độ vẫn tiếp diễn tại khu vực Huay Ta Maria.

Những vật thể được cho là xác UAV Thái Lan tại tỉnh Banteay Meanchey hôm 21/12. Ảnh: Khmer Times

Tại tỉnh Sa Kaeo, lực lượng Thái Lan tuyên bố đã kiểm soát một phần khu vực Ban Khlong Phaeng, Ban Nong Chan và Ban Nong Ya Kaew, song hoạt động tác chiến vẫn diễn ra hết sức cẩn trọng do địa hình bằng phẳng, mối đe dọa từ pháo binh Campuchia và nhiều mìn được gài ở đây, theo lục quân Thái Lan.

Xung đột giữa Campuchia và Thái Lan tái bùng phát ngày 7/12 và đến nay vẫn diễn ra căng thẳng. Các nỗ lực trung gian đối thoại của Mỹ và nhiều nước vẫn chưa đạt được tiến triển, khi Thái Lan và Campuchia đổ lỗi cho nhau leo thang xung đột, yêu cầu đối phương ngừng bắn trước.

Bangkok và Phnom Penh cho biết hội nghị ngoại trưởng các nước ASEAN tại Malaysia diễn ra hôm nay được kỳ vọng sẽ giúp hạ nhiệt căng thẳng, trong đó Thái Lan gọi sự kiện này là "cơ hội quan trọng cho cả hai bên".

Phạm Giang (Theo AFP, Khmer Times, Nation Thailand)