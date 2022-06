Cameron Diaz trở lại đóng phim

Minh tinh Cameron Diaz tái xuất màn ảnh sau tám năm, đóng cùng bạn thân Jamie Foxx.

Theo Variety, ngày 29/6, Jamie Foxx thông báo đã mời được Cameron Diaz tham gia dự án phim hài - hành động Back in Action của Netflix. Khâu sản xuất sẽ bắt đầu vào cuối năm nay với sự chỉ đạo của danh hài Seth Gordon.

Cameron Diaz (phải) cùng Jamie Foxx trong tour quảng bá dự án phim "Annie" năm 2014. Ảnh: Movies Ireland

Dự án phim gần nhất của Cameron Diaz là Annie (2014), đóng cùng Jamie Foxx. Hai người là đồng nghiệp và bạn thân nhiều năm tại Hollywood. Cặp sao từng hợp tác trong dự án phim thể thao Any Given Sunday năm 1999.

Cameron Diaz từng ghi dấu ấn trong thập niên 1990 với nhiều tác phẩm nổi tiếng như The Mask (1994), My Best Friend's Wedding (1997), There's Something About Mary (1998), Charlie's Angels (2000)... Sau Annie, cô thông báo giải nghệ. Trong talk show Hart to Heart năm 2021, Diaz nói: "Sau khi đạt đỉnh cao sự nghiệp trong một thời gian dài, tôi nghĩ đã đến lúc rút lui và ủng hộ những ngôi sao mới".

Trước đó, Diaz thuộc nhóm nữ diễn viên có cát-xê cao nhất với doanh thu phim lên đến hơn 7 tỷ USD. Đổi lại, minh tinh luôn cảm thấy áp lực và kiệt sức bởi cường độ làm việc 14-16 tiếng mỗi ngày, đảm bảo danh tiếng của mình mang lại hiệu quả cho những dự án kinh phí triệu USD.

Cô tìm thấy tình yêu bên rocker Benji Madden, sau quá nhiều cuộc tình không có hồi kết. Cả hai làm đám cưới đầu năm 2015. Cameron Diaz nói về chồng trong cuộc phỏng vấn với People năm 2017: "Anh ấy là một nửa cuộc sống của tôi, trong mọi thứ. Tôi chưa từng gặp ai ủng hộ mình nhiều đến thế. Anh ấy cho tôi dũng khí để được là chính mình và khai phá bản thân. Tôi thấy thật may mắn".

Cameron Diaz chia sẻ về bộ phim 'The Other Woman' Cameron Diaz trong "The Other Woman" (2014). Video: 20th Century Fox

Phương Mai (theo Variety)