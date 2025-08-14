Vợ bí mật cài định vị xe máy của tôi vì ghen

Vợ còn đặt camera kín phòng khách. Cuộc sống của tôi ở tuổi 61 luôn ngột ngạt vì sự đa nghi, ghen tuông của vợ.

Tôi 61 tuổi đã nghỉ hưu, vợ 53 tuổi sống ở Hà Nội. Chúng tôi có 2 con, cháu lớn có công việc ổn định, cháu nhỏ đang học đại học năm cuối. Đời sống kinh tế ổn định, có của ăn của để.

Khi còn trẻ vợ chồng mải lo toan và chăm sóc con cái nên rất ít khi xảy ra cãi vã, khi đời sống nâng lên thì lại nảy sinh mâu thuẫn vợ chồng. Những chuyện quá khứ vợ tôi rất nhớ dai, đặc biệt là những lỗi lầm sơ suất của chồng.

Khi cơm chẳng lành canh chẳng ngọt thì vợ tôi lôi ra kiểm đếm để nhắc nhở tôi. Cô ấy lại có tính đa nghi, ghen tuông vô cớ vì thế cuộc sống của tôi dễ bất ổn. Cô ấy bí mật đặt định vị trên xe máy của chồng, khi bị tôi phát hiện và nhắc nhở thì cô ta lại đặt ở chỗ khác kín đáo hơn.

Cách đây hai tháng, mặc dù nhà đã có camera an ninh nhưng vợ tôi lại bí mật mua một cái khác đặt ở chỗ kín không ai biết ở phòng khách để kiểm soát.

Khi bị tôi phát hiện và nói làm như vậy là không tôn trọng chồng mà còn vi phạm pháp luật thì cô ấy đưa ra nhiều lý do để ngụy biện và cho rằng cô ấy có quyền làm như vậy.

Vợ tôi thường xuyên dò xét điện thoại của tôi để tìm ra sự khác thường nào đó và suy diễn, so khớp với thời gian. Điều đó làm tôi căng thẳng và bực bội. Tôi cảm giác là cô ấy thích suy diễn khi theo dõi chồng và chờ đợi để chộp được cái gì sai trái của chồng.

Tôi khẳng định là vợ chỉ mất công thôi, chẳng tìm được gì đâu, nhưng vợ không nghe, khiến tôi phát cáu. Cô ta dọa làm đơn ly hôn và muốn tôi ký nhưng tôi không ký và đề nghị trì hoãn để các con khôn lớn đã.

Mỗi lần cãi vã vợ tôi không bao giờ chịu xuống nước mặc dù đuối lý. Tôi không thể chịu được sự phi lý mà vợ áp đặt cho mình, để tránh mất kiểm soát, tôi đã về quê vài ngày cho thanh thản (có nhà từ đường ở quê).

Ban đầu cô ấy nói: "Anh muốn đi đâu thì đi". Bây giờ cô ấy lại tuyên bố: "Cãi nhau mà anh bỏ về quê là từ bỏ gia đình" và chuyển hết đồ của tôi về quê. Gần đây tôi đã buông xuôi và viết giấy phân chia tài sản nhà đất làm 4 phần cho 4 thành viên gia đình, tôi chỉ nhận phần nhỏ thì cô ấy không dọa ly hôn nữa.

Có phải vợ tôi là người hiếu thắng, đề cao cái bản ngã không? Có ai có hoàn cảnh giống như tôi không? Tôi muốn xin các độc giả một lời khuyên.

Nguyễn Tuyên