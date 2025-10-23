'Mạch máu giao thông tắc nghẽn vì cholesterol xe máy lấn làn'

Những người lấn làn, vượt vạch chẳng khác nào "cholesterol xấu" - bám vào lòng mạch, gây tắc nghẽn dòng chảy.

Suốt nhiều năm qua, tại các nút giao thông ở các thành phố lớn như Hà Nội và TP HCM, hình ảnh người đi xe máy chen lấn, tràn sang phần đường ngược chiều khi dừng đèn đỏ đã trở nên quá quen thuộc.

Cảnh tượng này lặp đi lặp lại hằng ngày, nhất là vào giờ cao điểm, khiến giao thông hỗn loạn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ va chạm.



Dù tín hiệu đèn đỏ đã bật, nhưng không ít người điều khiển xe máy vẫn cố "nhích" lên vài mét, rồi vài người khác lại nối theo, tạo thành dòng xe tràn sang phần đường ngược chiều.

Khi đèn chuyển xanh, những phương tiện đang đi đúng chiều bị chặn ngay trước đầu, không thể tiếp tục di chuyển, gây ra tình trạng tắc nghẽn dây chuyền.



Một người đi đúng chiều dĩ nhiên sẽ bức xúc: "Tôi đang chạy đúng làn, đúng hướng thì bất ngờ phải phanh gấp vì bên kia tràn sang hết phần đường. Họ dừng đèn đỏ mà lấn hẳn sang bên tôi, khiến dòng xe bị nghẽn cứng. Chỉ vài người vi phạm thôi mà làm cả đoạn đường tắc nghẽn, rất nguy hiểm".



Nếu ví hệ thống giao thông như mạch máu nuôi sống cơ thể thành phố, thì những người lấn làn, vượt vạch chẳng khác nào "cholesterol xấu" - bám vào lòng mạch, gây tắc nghẽn dòng chảy.

Khi "mạch máu" giao thông bị ứ đọng, cả "cơ thể đô thị" sẽ trở nên mệt mỏi, chậm chạp, và dễ "phát bệnh".



Nguyên nhân của "bệnh lý" này không chỉ đến từ ý thức cá nhân mà còn ở thói quen vội vã và tâm lý "ai cũng làm vậy".



Tôi cho rằng đã đến lúc cần làm sạch mạch máu giao thông bằng cách xử lý nghiêm hành vi lấn làn, đồng thời nâng cao ý thức của người tham gia giao thông.

Dừng đúng vạch không chỉ là chấp hành luật, mà còn thể hiện văn minh và tôn trọng người khác. Khi mỗi người biết giữ dòng chảy của mình, thành phố sẽ vận hành trôi chảy, thông suốt như một cơ thể khỏe mạnh, không còn bị "tắc nghẽn vì cholesterol".

Tài Nguyên