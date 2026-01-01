Camera AI phát hiện hơn 100 vi phạm ở một ngã tư ngày đầu năm

Hà Nội62 phương tiện vượt đèn đỏ, 43 người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm và 4 ôtô có người không thắt dây an toàn, từ 12h00' ngày 31/12/2025 đến 12h00' ngày 1/1/2026.

Dữ liệu từ camera AI lắp đặt tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (Hà Nội) đã tự động phát hiện 109 phương tiện vi phạm khi tham giao thông từ nửa cuối ngày 31/12 tới hết nửa đầu ngày 1/1, theo Cục CSGT.

Camera AI tự động ghi hình ôtô con vượt đèn đỏ khoảng 23h13' ngày 31/12/2025. Nguồn: Cục CSGT

Cụ thể, 62 phương tiện (gồm 61 xe máy và một ôtô) không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ, 43 xe máy không đội mũ bảo hiểm. Những trường hợp trên được chuyển cho Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

Theo Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ, xe máy vượt đèn đỏ (không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu) bị phạt tiền 4-6 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Nếu gây tai nạn giao thông, mức phạt sẽ là 10-14 triệu đồng, trừ 10 điểm. Lỗi không đội mũ bảo hiểm, mức phạt tiền 400.000-600.000 đồng cho mỗi người vi phạm (người lái và người ngồi sau bị phạt riêng).

Riêng ôtô vượt đèn đỏ phạt tiền 18-20 triệu đồng (nếu không gây tai nạn) và 20-22 triệu đồng (nếu gây tai nạn), đồng thời bị trừ 4-10 điểm giấy phép lái xe.

Một ôtô con bị camera AI phát hiện ghi hình vượt đèn đỏ tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, Cầu Giấy:

Stt Thời gian phát hiện Đối tượng Biển số 1 31-12-2025 23:13:58 Ôtô con 29H97812

Không chỉ ở Hà Nội, camera AI tại km 20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi nhận có 10.547 phương tiện đi qua với tốc độ trung bình là 68 km/h. Trong đó có 4 trường hợp không thắt dây an toàn. Các trường hợp vi phạm này đều được thông tin tới chủ phương tiện để xử lý theo quy định.

Lái xe không thắt dây an toàn bị camera AI ghi lại ngày 31/12/2025. Ảnh: Cục CSGT

Người điều khiển ôtô không thắt dây an toàn bị phạt tiền từ 800.000 - 1.000.000 đồng, theo Nghị định 168/2024. Dưới đây là 4 xe bị phát hiện vi phạm:

Stt Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số 1 31/12/2025 13:55:00 Không thắt dây đai an toàn Ôtô tải từ 3,5 tấn 36H05468 2 31/12/2025 17:43:00 Không thắt dây đai an toàn Ôtô con 24A23284 3 31/12/2025 22:26:00 Không thắt dây đai an toàn Ôtô tải từ 3,5 tấn 77C07323 4 31/12/2025 23:15:00 Không thắt dây đai an toàn Những loại khác 89H11214

